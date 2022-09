OnePlus 9 5G ufficiale prezzo da 419 euro con coupon settembre 2022

Acquistabile in offerta grazie al coupon di settembre 2022 l’OnePlus 9 5G ufficiale con prezzo da 419 euro spedizione store ufficiale: ecco i dettagli della promo.

Come molti di voi sanno già l’OnePlus 9 è uscito ufficialmente sul mercato in data 26 aprile 2021.

Il modello 8-128GB aveva un prezzo di listino in Italia pari a 719 euro, mentre la variante con 12-256GB di memoria aveva un prezzo di 819 euro.

Se non conoscete l’OnePlus 9 5G, queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

OnePlus 9 5G prezzo scontato con il nuovo coupon settembre 2022 sul sito ufficiale: i dettagli della promo

Aggiornamento del 09 settembre 2022: Aggiunta l’offerta con il modello ufficiale spedito direttamente da Oneplus Italia

L’ OnePlus 9 5G da 8GB di ram e 128GB di rom, colore nero è acquistabile al prezzo da 419 euro VAT e spedizione inclusa utilizzando il codice coupon TAKEOP9 e seguendo questo LINK UFFICIALE ONEPLUS.

Dallo stesso link ci sarebbe pure l’OnePlus 9 5G da 12GB di ram e 256GB di rom a 519 euro ma risulta al momento esaurito.

Il coupon va applicato nella sezione checkout del sito Oneplus Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop (attenzione prezzo e coupon nell’immagine potrebbe non essere aggiornato):

Attenzione: se possedete anche Redcoin sul sito ufficiale, potete utilizzarli per ottenere un ulteriore sconto fino al 10% (-42 euro)

Vi ricordo che in promo ci sta pure la versione OnePlus 9 Pro 8-128GB al prezzo di 619 euro VAT e spedizione inclusa

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o iscrivervi al canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (di cui alcune anche esclusive).

Dettagli su spedizioni e Garanzia

Questo OnePlus 9 viene spedito da magazzino ufficiale Europa con consegna tramite corriere in 3-5 giorni lavorativi (controllate sempre la data di consegna stimata)

Lo smartphone gode di 2 anni di garanzia ufficiale da parte di OnePlus.

Inoltre ci sono 15 giorni di tempo per effettuare il reso, spese di restituzione a carico di OnePlus

Gli OnePlus 9 5G venduti hanno rom EUROPA, ovvero supportano il multilingua (italiano compreso), hanno i servizi e le applicazioni Google già installate, ricevono gli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno la banda 20 LTE 4G e le bande 5G compatibili con quelle utilizzate in Italia.

Il caricabatteria è quello ufficiale Europa.