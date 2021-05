OnePlus 9 5G versione Globale (EU) 12-256GB prezzo a 590 euro con coupon maggio 2021: l’offerta

Acquistabile in offerta grazie al coupon maggio 2021 il nuovo OnePlus 9 5G versione Globale Europa 12-256GB con prezzo di vendita a 590 euro più spedizione: ecco i dettagli della promo.

Come molti di voi sanno già, l’OnePlus 9 uscirà ufficialmente sul mercato in data 26 aprile 2021, dato che è l’ultimo giorno della prenotazione sul sito ufficiale.

Il modello 8-128GB ha un prezzo di listino in Italia pari a 719 euro, mentre la variante con 12-256GB di memoria ha un prezzo di 819 euro.

Se non conoscete l’OnePlus 9 5G, queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

OnePlus 9 5G versione Globale (EU) prezzo scontato di oltre 200 euro con il nuovo coupon maggio 2021: i dettagli della promo

Aggiornamento del 20 maggio 2021: Aggiunta la versione Globale (EU) con Ricarica Wireless e caricabatteria EU da 12GB di ram e 256GB di rom e spedizione entro 24h.

Nuova offerta: OnePlus 9 5G Globale (versione EUROPA) da 12GB di ram e 256GB di rom, colore nero, Ricarica Wireless, Caricabatteria Europa al prezzo 593,34 euro spedizione inclusa utilizzando il codice coupon BGOPT91227 e seguendo questo LINK.

Il telefono si trova in magazzino, con spedizione in 24 ore dal pagamento dell’ordine.

Il codice coupon va applicato nella sezione sconti/buoni nella pagina checkout del sito Banggood Italia, la pagina prima dell'effettivo pagamento

Dettagli su spedizioni, Garanzia, cosa vuol dire smartphone versione globale EU?

Gli OnePlus 9 vengono spediti tramite spedizione EU Priority Line di Banggood, al prezzo di 3,06 euro, che consegnano il bene in 15-20 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fanno pagare le spese di dogana (controllate sempre la data di spedizione!)

Lo smartphone gode di 1 anno di garanzia ufficiale da parte di OnePlus: potete fare richiesta di supporto direttamente anche sul sito ufficiale europeo/Italia.

Gli OnePlus 9 5G Europa venduti hanno rom Globale/Europa, ovvero supportano il multilingua (italiano compreso), hanno i servizi e le applicazioni Google già installate, ricevono gli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno la banda 20 LTE 4G e le bande 5G compatibili con quelle utilizzate in Italia.

Inoltre supportano la ricarica wireless e hanno il caricabatteria Europeo.