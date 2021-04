OnePlus 9 5G Globale prezzo da 529 euro con coupon Aprile 2021: l’offerta

Acquistabile in offerta grazie al coupon Aprile 2021 il nuovo OnePlus 9 5G Globale con prezzo di vendita a partire da 529 euro: ecco i dettagli della promo.

Come molti di voi sanno già, l’OnePlus 9 uscirà ufficialmente sul mercato in data 26 aprile 2021, dato che è l’ultimo giorno della prenotazione sul sito ufficiale.

Il modello 8-128GB ha un prezzo di listino in Italia pari a 719 euro, mentre la variante con 12-256GB di memoria ha un prezzo di 819 euro.

Se non conoscete l’OnePlus 9, queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

OnePlus 9 5G Globale prezzo scontato di oltre 180 euro con il nuovo coupon Aprile 2021: i dettagli della promo per le due varianti

Per farvi risparmiare fin da subito al day one oltre 180 euro, vi segnaliamo queste due offerte.

L’OnePlus 9 5G GLobale 8GB di ram e 128GB di rom, colori nero, blu e viola, è acquistabile al prezzo di 529,60 euro (+ spedizione) utilizzando il codice coupon BGOP9128 e seguendo questo LINK.

Per la versione 5G Globale 12GB di ram e 256GB di rom, colori nero, blu e viola, il prezzo di vendita è pari a 588,60 euro (+ spedizione) utilizzando il codice coupon BGOP9256 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Banggood Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio (per PC Desktop):

Per altre offerte su smartphone OnePlus, Xiaomi, accessorie, smartwatch etc vi consigliamo di controllare quotidianamente la nostra sezione OFFERTE.

Dettagli su spedizioni, Garanzia, cosa vuol dire smartphone ha rom Globale?

Entrambe le varianti, per tutti i colori disponibili, saranno disponibili alla spedizione entro il 4 maggio 2021 (vi ricordo che fino al 26 aprile 2021 sono in prenotazione in tutto il mondo).

Gli OnePlus 9 vengono spediti tramite spedizione EU Priority Line di Banggood, al prezzo di 2,41 euro, che consegnano il bene in 15-20 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fanno pagare le spese di dogana (controllate sempre la data di spedizione!)

Lo smartphone gode di 1 anno di garanzia ufficiale da parte di OnePlus: potete fare richiesta di supporto direttamente anche sul sito ufficiale europeo/Italia.

Gli OnePlus 9 venduti hanno rom Globale, ovvero supportano il multilingua (italiano compreso), hanno i servizi e le applicazioni Google già installate, ricevono gli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno la banda 20 LTE 4G e le bande 5G compatibili con quelle utilizzate in Italia.

Come sempre sta a voi decidere se risparmiare oltre 180 euro fin da subito ne vale la candela, o preferite pagarlo a prezzo pieno e godere di due anni di garanzia invece che uno.