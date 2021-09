OnePlus 9 e 9 Pro aggiornamento OxygenOS 11.2.9.9: modalità Hasselblad XPan per la camera

Disponibile al download il nuovo aggiornamento OxygenOS 11.2.9.9 per gli OnePlus 9 e 9 Pro: viene introdotta la modalità Hasselblad XPan per la camera e altre ottimizzazioni.

Se possedete un OnePlus 9 o 9 Pro nei prossimi giorni dovreste iniziare a ricevere la notifica di aggiornamento per la nuova versione software OxygenOS 11.2.9.9 basata su Android 11.

Arriva la nuova modalità Hasselblad XPan per gli OnePlus 9 e 9 Pro con l’aggiornamento OxygenOS 11.2.9.9: i dettagli

Si tratta di un interessante aggiornamento che include miglioramenti e ottimizzazioni e soprattutto la nuova modalità Hasselblad XPan per la fotocamera.

Questo il comunicato ufficiale dell’Head of Imaging di OnePlus Hsiaohua Cheng:

“Working with Hasselblad on XPan Mode has helped us recreate their legendary experience of viewing your photographs in a 65:24 format before shooting a wide, panoramic image in 30mm and 45mm. Using XPan Mode on the OnePlus 9 and 9 Pro will let our users see the world around them through a unique lens”.

Di fatto la modalità Hasselblad XPan incorpora queste funzionalità:

Nuovo Aspect ratio di 65:21 – offre lo stesso aspetto cinematografico dell’attuale fotocamera Hasselblad XPan;

Modalità molto ampia a 2 lunghezze focali;

Due delle classiche lunghezze focali viste su XPan, 30 mm (ritagliata da UW) e 45 MM (fotocamera principale);

Con oltre 20 megapixel, la fotocamera è in grado di mantenere una foto ad alta risoluzione, anche dopo aver ritagliato le immagini;

Casella di anteprima: nell’anteprima del telefono, gli utenti vedranno le stesse linee di cornice viste attraverso l’obiettivo di una vera fotocamera XPan;

Inserita l’animazione dello sviluppo della pellicola negativa dopo lo scatto;

Due effetti di simulazione cinematografica;

Colore e bianco e nero: hanno collaborato con Hasselblad per realizzare un film in bianco e nero unico.

Il change-log ufficiale della OxygenOS 11.2.99 per OnePlus 9 e 9 Pro

Oltre alla nuova modalità ripresa dalle funzionalità presenti sulla fotocamera Hasselblad XPan il change-log ufficiale della OxygenOS 11.2.99 indica questi cambiamenti:

Telecamera Algoritmi di recupero dei fotogrammi HDR ottimizzati e rumore ridotto in più scene Risolti i problemi di nitidezza eccessiva negli scenari in modalità automatica Miglioramento della stabilità del bilanciamento del bianco automatico in modalità automatica Bilanciamento automatico del bianco ottimizzato quando si passa dalla fotocamera principale a quella ultra grandangolare Ridotto l’eccessiva luminosità delle immagini in modalità Nightscape Migliorata la gamma dinamica in condizioni di scarsa illuminazione Migliorata la Percentuale di successo durante le riprese di oggetti in movimento Aggiornata la soluzione di ottimizzazione della memoria e ridotto il tempo di avvio dell’app fotocamera nativa fino al 50% Ridotto il ritardo nell’anteprima della fotocamera e ottimizzato il ritardo dell’otturatore in alcuni scenari

Sicurezza Patch di sicurezza Android aggiornata a settembre 2021

Sistema Ottimizzata l’esperienza di ricarica wireless Risolti problemi noti e stabilità migliorata



