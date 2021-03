OnePlus 9 e 9 Pro: data annuncio e colori disponibili svelati?

Svelata la data del presunto annuncio ufficiale dei prossimi smartphone della gamma OnePlus 9; ecco inoltre i colori disponibili al lancio per i vari modelli.

Sembra che il lancio dei prossimi smartphone della serie OnePlus 9 sia ormai molto vicino, e forse anche un po’ prima del previsto.

OnePlus 9 e 9 Pro saranno presentati in data 8 marzo 2021? I presunti colori disponibili al lancio

Oggi infatti l’azienda asiatica ha rilasciato sul web un teaser pubblicitario nel quale si indica che in data 8 marzo 2021 arriverà qualcosa di nuovo: “Something new is on the horizon”

Ovviamente la cosa più logica è quella di pensare che l’8 marzo 2021 saranno presentati i nuovi OnePlus 9 e 9 Pro.

Non ci resta quindi che aspettare una conferma ancora più diretta da parte dell’azienda cinese per l’effettivo annuncio dei nuovi prodotti.

Ma le notizie non finiscono qua.

Nelle ultime ore all’interno del codice sorgente di un software dell’azienda asiatica sono state individuate informazioni sulle colorazione disponibili all’acquisto dei prossimi modelli.

Da quello che si può leggere il modello OnePlus 9 Pro sarà venduto in tre colorazioni: Stellar Black, Forest Green e Morning Mist.

Invece la variante 9 non Pro avrà un numero maggiore di colorazioni.

La versione sim free, ovvero senza operatore telefonico, sarà venduta nei colori Astral Black, Arctic Sky, Winter Mist.

Per la versione brandizzata Verizon (operatore telefonico USA) ci saranno altri due colori particolari: il Gloss black e il Gloss gradient purple.

Dato che tutte queste informazioni sui colori non sono state ancora ufficializzate dall’azienda cinese, vi preghiamo di prendere questa notizia con il dovuto distacco intellettuale.

Fonte: Via Colori e Ufficiale OnePlus