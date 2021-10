OnePlus 9 e 9 Pro iniziata la beta pubblica di Android 12 con OxygenOS 12: ecco le novità

Disponibile al download la beta test pubblica della OxygenOS 12 basata su Android 12 per gli OnePlus 9 e 9 Pro: ecco i dettagli da conoscere.

Dopo il rilascio del codice definitivo di Android 12, non è ancora disponibile sui Google Pixel, Oneplus ha iniziato la propria beta pubblica della OxygenOS 12 per i suoi ultimi smartphone top di gamma.

Infatti al momento solamente i possessori di un OnePlus 9 o 9 Pro possono provare in anteprima questa nuova versione software.

Le novità della OxygenOS 12 su Android 12 della beta pubblica numero 1 per OnePlus 9 e 9 Pro

Design rinnovato dell’interfaccia: il “Burdenless Design“.

E’ un design che prende spunto dal gioco tra luci e ombre.

Le icone e il carattere sono stati semplificati: le icone hanno più ombre e sfumature sottili; ogni elemento visivo è stato personalizzato per i diversi scenari utente.

Cambiamenti per lo Scaffale (Shelf) e introduzione dell’OnePlus Scout.

La funzione OnePlus Scout è stata testata già con gli utenti indiani, ed è un software di ricerca globale all’interno dello smartphone, per accedere a determinati servizi del dispositivo e cercare informazioni sul Web.

Shelf (Scaffale) è stato spostato in modo che sia possibile accedervi da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.

Adesso supporta i widget, può passare dalla modalità chiara a quella scura e si integra anche con accessori come l’OnePlus Watch e la serie di auricolari OnePlus Buds.

OnePlus Note

Migliorata poi l’applicazione OnePlus Note con cambiamenti radicali: ci sono nuovi strumenti di formattazione e puoi usare lo strumento Doodle anche per disegnare/schizzare.

Introdotta poi la funzione Work-Life Balance per la gestione delle proprie attività di lavoro o di vita quotidiana.

Gli utenti possono essenzialmente definire le impostazioni per entrare e uscire dalla modalità Work che Life e selezionare le app le cui notifiche verranno disattivate in tali modalità.

I tempistiche possono essere esplicitamente indicate dall’utente, o essere dinamiche ovvero cambiano a seconda della geolocalizzazione o del tipo di connessione Wifi utilizzata.

La nuova modalità scura 2.0 della OxygenOS 12.

Quest’ultima prevede adesso tre livelli diversi di regolazione del nero: da una versione più grigia ad una più nera.

La AOD 2.0 dell’OxygenOS 12

Canvas AOD adesso permette di disegnare un’immagine wireframe basata su una foto della schermata di blocco sul telefono.

La nuova funzionalità si adatta meglio a immagini di diverse dimensioni e supporta il ridimensionamento, inoltre l’utente può apportare anche qualche cambiamento per ottimizzare l’immagine.

Games toolbox 2.0

Per i videogiocatori adesso c’è il supporto al modulatore vocale in PUBG, CODM, LOLM, Freefire e Fortnite, in modo da poter cambiare la voce in-game.

Change log ufficiale della OxgenOS 12 Beta 1 basata su Android 12 e problemi noti:

Sistema Icone del desktop ottimizzate con texture migliorate, utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca unendo luci e livelli

Modalità scura La modalità scura ora supporta tre livelli regolabili, offrendo un’esperienza utente più personalizzata e confortevole

Lo scaffale Nuove opzioni di stile aggiuntive per le carte, che rendono i contenuti dei dati più visivi e più facili da leggere Scheda di controllo degli auricolari appena aggiunta con regolazione con un clic degli auricolari Bluetooth Accesso appena aggiunto a OnePlus Scout in Shelf, che consente di cercare più contenuti sul telefono, tra cui app, impostazioni, dati multimediali, ecc. Scheda orologio OnePlus appena aggiunta nello scaffale, per dare un’occhiata facilmente alle tue statistiche sulla salute

Equilibrio tra lavoro e vita privata La funzione Work Life Balance è ora disponibile per tutti gli utenti, consentendoti di passare facilmente dalla modalità Work a Life tramite impostazioni rapide WLB 2.0 ora supporta la commutazione automatica della modalità Lavoro/Vita, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e orario, portando anche profili di notifica App personalizzati in base alla personalizzazione

Galleria Galleria ora ti consente di passare da un layout all’altro con un gesto di pizzico con due dita, riconoscendo in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliando la miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

Tela AOD Canvas AOD ti offre nuovi stili diversi di linee e colori, per un’esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti Più pennelli e tratti aggiunti di recente e supporto per la regolazione del colore Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure



Problemi noti

Alcune app di terze parti non sono state adattate all’ultima versione di Android e potrebbero non funzionare correttamente La fotocamera potrebbe essere bloccata e a volte instabile Potrebbe non essere possibile ricevere SMS e chiamate Gli auricolari Bluetooth potrebbero non riuscire a connettersi e riprodurre musica Le informazioni sulla CPU vengono visualizzate in modo errato I pulsanti nella Galleria potrebbero non funzionare correttamente Le registrazioni dello schermo potrebbero non essere salvate in alcuni casi

Per tutte le informazioni, il download della rom beta pubblica vi rimandiamo al forum ufficiale OnePlus.