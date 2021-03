OnePlus 9 e 9 Pro ricarica rapida batteria certificata: le velocità via cavo

Svelata oggi la velocità della ricarica rapida via cavo dei prossimi OnePlus 9 e 9Pro: i dati provengono dalla agenzia di certificazione cinese 3C.

A distanza di poco più di 10 giorni dalla data ufficiale dell’annuncio dei prossimi smartphone della serie OnePlus 9, oggi abbiamo ulteriori dettagli ufficiali svelati in anteprima.

Stiamo parlando delle capacità di ricarica rapida dei due nuovi smartphone top di gamma di OnePlus ed altre caratteristiche hardware.

OnePlus 9 e 9 Pro: ecco i dettagli ufficiali sulle capacità di ricarica rapida via cavo e altre caratteristiche

Secondo quanto dichiarato dall’agenzia di certificazione per energia cinese 3C, i modelli 9 e 9 Pro supporteranno una ricarica rapida via cavo ad una potenza massima di 65W.

Si tratta della tecnologia Warp charger.

Gli OnePlus 9 e 9 Pro saranno compatibili anche con lo standard PDO (Power Data Object) e gli alimentatori programmabili USB (PPS) di terze parti, ma in questo caso la velocità via cavo non potrà superare i 45W.

Sfortunatamente l’agenzia cinese non indica nessun dettaglio sulla ricarica rapida wireless dei due dispositivi o la potenza della batteria.

Precedenti rumors affermano la presenza di una ricarica wireless fino a 45W e una batteria interna da 4500 mAh.

Inoltre, per i più curiosi, la divisione Indiana di OnePlus ha postato oggi un “twit” sul proprio profilo Twitter indicando esplicitamente queste caratteristiche dei due dispositivi:

RAM con tecnologia LPDDR5;

display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz;

fotocamera principale Sony IMX 789 da 50 MP;

registrazione video 4K a 120 fps.

Sono tutte informazioni che vi avevamo svelato giusto ieri, insieme alle immagini dei due dispositivi con tutti i colori disponibili alla vendita.