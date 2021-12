OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano ad Android 12 con OxygenOS 12: le novità

Partito il rilascio dell’aggiornamento stabile e finale di Android 12 con OxygenOS 12 per gli OnePlus 9 e 9 Pro: ecco le novità elencate dal change-log ufficiale.

Ottima notizia per tutti i possessori italiani e non di un OnePlus 9 e 9 Pro: l’azienda cinese ha iniziato il rilascio di Android 12.

OnePlus 9 e 9 Pro è disponibile la rom Android 12 con OxyenOS 12 finale: ecco i dettagli

Entrambi gli smartphone infatti hanno iniziato a ricevere, anche se al momento in maniera graduale e un po’ lenta, la rom finale con il nuovo software OxygenOS 12: manca comunque l’ufficialità sui forum ufficiali che arriverà a breve.

Probabilmente la diffusione estensiva tramite la modalità OTA (over the air) si attiverà solamente nei prossimi giorni: portate un po’ di pazienza!

Di fatto la OxygenOS 12 sarà l’ultima versione di OnePlus prima del passaggio alla ColorOS il prossimo anno in partnership con OPPO.

La OxygenOS 12 basata su Android 12 apporta alcune novità dal punto di vista delle funzionalità e miglioramenti nell’esperienza d’uso.

Qua sotto elenchiamo il change-log ufficiale (tradotto) della OxygenOS 12 per OnePlus 9 e 9 Pro:

Sistema Icone del desktop ottimizzate con texture migliorate: un design ispirato a materiali nuovi di zecca e all’unione di luci in vari livelli

Modalità scura La modalità scura ora supporta tre livelli regolabili, offrendo un’esperienza utente più personalizzata e confortevole

Lo scaffale Nuove opzioni di stile aggiunte per le carte: i contenuti dei dati sono più visivi e più facili da leggere Aggiunta la Scheda di controllo degli auricolari: regolazione degli auricolari Bluetooth con un clic Appena aggiunto l’accesso a OnePlus Scout in Shelf: consente di cercare più contenuti sul telefono, tra cui app, impostazioni, dati multimediali, ecc. La Scheda orologio OnePlus è stata aggiunta nello scaffale: permette di dare una facile occhiata alle statistiche sulla salute

Equilibrio tra lavoro e vita privata La funzione Work-Life Balance è ora disponibile per tutti gli utenti: consente di passare facilmente alla modalità Work a Life tramite impostazioni rapide WLB 2.0 ora supporta la commutazione automatica della modalità Lavoro/Vita, in base a luoghi specifici, rete Wi-Fi e orario, portando anche profili di notifica App personalizzati in base alla propria personalizzazione

Galleria Galleria ora ti consente di passare da un layout all’altro con il gesto pizzico con due dita, riconoscendo in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliando la miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

Canvas AOD Canvas AOD ti offre nuovi stili diversi di linee e colori, per un’esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti Aggiunti Più pennelli, tratti e il supporto per la regolazione del colore Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure



Vi segnaleremo quando sarà in diffusione tramite modalità OTA anche in Europa la OxyenOS 12 basta su Android 12 per gli OnePlus 9 e 9 Pro.

Per adesso vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via