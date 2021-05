OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11.2.6.6: tanti miglioramenti

Disponibile il nuovo aggiornamento software versione OxygenOS 11.2.6.6 per gli OnePlus 9 e 9 Pro: miglioramenti camera, consumo energetico e altro.

Continua il processo di affinamento da parte di OnePlus per i suoi più recenti smartphone top di gamma della serie 9.

OnePlus 9 e 9 Pro ecco la OxygenOS 11.2.6.6: l’aggiornamento apporta diversi miglioramenti

Oggi l’azienda cinese ha rilasciato per OnePlus 9 e 9 Pro la OxygenOS 11.2.6.6 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo software è ovviamente basato sul sistema operativo Android 11.

Non si tratta di un aggiornamento per la sicurezza, ma di un aggiornamento che punta a migliorare le prestazioni di vari comparti del telefono e risolvere alcuni bugs individuati nella versione software precedente.

Questo è il change-log ufficiale delle novità introdotte:

Sistema Esperienza di ricarica migliorata; Consumo energetico ottimizzato; Risolti problemi noti e stabilità migliorata.

Telecamera Migliorata la logica di funzionamento della barra superiore della telecamera; Ottimizzata la riduzione del rumore e l’effetto di nitidezza della fotocamera posteriore; Migliorata l’esperienza di messa a fuoco e della luminosità nelle scene in interni; Migliorata la precisione del bilanciamento automatico del bianco della fotocamera posteriore.

Rete Prestazioni di rete migliorate.



Dato che l’aggiornamento è in diffusione da poche ore e in maniera graduale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli OnePlus 9 e 9 Pro venduti in Europa ricevevano la notifica.

Per il momento vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Notizia ufficiale Forum OnePlus.