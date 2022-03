OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano alla OxygenOS 12 C.46: le novità

Gli OnePlus 9 e 9 Pro si stanno aggiornando alla nuova versione software OxygenOS 12 C.46 a metà marzo 2022: ecco le novità elencate dal change-log.

Se possedete un OnePlus 9 o la sua variante Pro molto probabilmente nei prossimi giorni riceverete una nuova notifica di aggiornamento.

L’azienda asiatica ha infatti iniziato a rilasciare a livello internazionale la nuova versione OxygenOS 12 C.46 basata ovviamente sul sistema operativo Android 12.

OnePlus 9 e 9 Pro ecco i dettagli sul nuovo aggiornamento OxygenOS 12 C.46

Il nuovo software scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) è disponibile per la versione India, Europa e Globale dei due smartphone.

Il change-log della OxygenOS 12 C.46 elenca le seguenti novità:

Sistema Migliorata la stabilità del sistema Risolto il problema che riguardava la visualizzazione anomala di AOD Risolto il problema dello schermo sfocato in alcuni scenari E stato risolto il problema per cui l’APP Alexa si arresta in modo anomalo in alcuni scenari Patch di sicurezza Android aggiornate al mese di febbraio 2022

Rete Risolto il problema che impediva di registrare la rete 5G in alcuni scenari



Considerato che l’aggiornamento è disponibile da poco, e si diffonderà in maniera graduale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima di ricevere la notifica automatica.

Per questo vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro OnePlus 9 e 9 Pro che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica automatica, prima di aggiornare è consigliabile:

eseguire un backup dei dati più importanti che sono stati memorizzati nel telefono;

iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

