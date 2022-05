OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano alla OxygenOS 12 C.60 in India: le novità

Disponibile al download la nuova OxygenOS 12 C.60 in India per gli OnePlus 9 e 9 Pro che apporta miglioramenti per il multitasking e il gaming: i dettagli

Se possedete un OnePlus 9 o 9 Pro probabilmente a breve riceverete una nuova notifica di aggiornamento.

OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano alla versione OxygenOS 12 C.60: questi i dettagli

Infatti l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare tramite la classica modalità OTA (Over the air) il nuovo aggiornamento OxygenOS 12 C.60 basato su Android 12 per la versione venduta in India.

Non sappiamo quando la nuova versione (anche con seriale diverso) arriverà per le versioni Global ed Europa dato che la diffusione sta avvenendo in maniera graduale: vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti.

Quest’ultimo lo trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di passare al nuovo software consigliamo:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le novità introdotte dalla OxygenOS 12 C.60 sugli OnePlus 9 e 9 Pro?

Queste sono le informazioni fatte trapelare dagli utenti che hanno aggiornato e che vengono in parte riprese dal change-log ufficiale:

Convenienza ed efficienza Ora puoi aprire fino a 3 app in finestre mobili contemporaneamente in modalità Schermo diviso e passare dalla modalità Finestra mobile a Schermo diviso Ora puoi utilizzare l’app Orologio in Quick Return

Connettività Ora puoi aprire fino a 3 finestre del telefono sul tuo PC

Giochi Aggiunto lo stabilizzatore del frame rate end-to-end HyperBoost Grafica eterogenea: riduce i carichi di gioco e il consumo energetico (solo per alcuni giochi)



Da sottolineare che oltre alle ottimizzazioni nel multitasking e nel gaming non vengono installate le più recenti patch di sicurezza di maggio 2022: i telefoni sono rimasti fermi a quelle di aprile 2022.

