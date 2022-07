OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano alla OxygenOS 12 C.62 con le patch di giugno 2022

Iniziato il rilascio dell’aggiornamento OxygenOS 12 C.62 per gli OnePlus 9 e 9 Pro che contiene le patch di giugno 2022: ecco i dettagli del change-log.

Se possedete un OnePlus 9 e 9 Pro (o ne volete acquistare uno a partire da 569 euro con garanzia ufficiale) vi segnaliamo che l’azienda asiatica ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento.

Aggiornamento OxygenOS 12 C.62 disponibile per gli OnePlus 9 e 9 Pro: i dettagli da conoscere

L’aggiornamento è la OxygenOS 12 C.62, basata ovviamente su Android 12, scaricabile tramite la classica modalità OTA (Over the air).

Al momento sappiamo che la versione in questione è in diffusione in maniera graduale per i modelli commercializzati in India, ma nei prossimi giorni arriverà pure per quelli Globali o venditi in Europa.

Se quindi non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente nel centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti che avete salvato sul vostro smartphone; iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le novità della OxygenOS 12 C.62 per gli OnePlus 9 e 9 Pro?

Questo è il change-log ufficiale (tradotto) rilasciato dall’azienda cinese:

Sistema Risolto il problema per cui il risultato dell’esame della capacità residua della batteria veniva visualizzato in modo anomalo Risolto il problema per cui il colore di sfondo delle Impostazioni rapide veniva visualizzato in modo anomalo in determinati scenari Patch di sicurezza Android aggiornata a mese di giugno 2022.



Come potete vedere pure voi si tratta sostanzialmente di un aggiornamento dedicato alla risoluzione di problemi e al miglioramento generale della sicurezza del dispositivo.

Fonte: Via