OnePlus 9 primi render CAD mostrano il possibile design (rumors)

Alcune immagini render 3D basate sulla tecnologia CAD mostrano il possibile design del prossimo OnePLus 9: prendete le immagini come rumors e niente di ufficiale!

Gli esperti di mercati sono convinti che la prossima generazione di OnePlus 9 arriverà sul mercato internazionale agli inizi del 2021, molto probabilmente nel mese di marzo.

Nonostante manchino ancora diversi mesi dal presunto annuncio ufficiale, sul web hanno già iniziato a circolare i primi rumors.

Oggi il sito 91mobiles.com ha diffuso le prime immagini CAD che raffigurano il design del modello base l’OnePlus 9.

OnePlus 9 in una prima immagine Render 3D CAD: sarà questo il design?

Secondo l’informatore il modello 9 avrà un display più grande rispetto a quello da 6.55 pollici di diagonale utilizzato dall’attuale OnePlus 8T.

Alcune voci di corridoio passate affermavano che gli OnePlus 9 avrebbero adottato un display con frequenza di aggiornamento a 144Hz, ma l’informatore che ha diffuso le immagini parla di un più classico display con frequenza a 120Hz.

Il modello 9 dovrebbe utilizzare un panello curvo ai bordi (non troppo angolato) e avere un forellino in alto a sinistra nel quale sarà posizionato il sensore della fotocamera anteriore per selfie.

Sulla scocca posteriore troviamo il modulo fotografico principale di forma rettangolare posizionato in alto a sinistra.

Nel modulo fotografico posteriore sarebbero presenti tre sensori fotografici, e un flash LED: non sappiamo ancora i loro dettagli tecnici.

Le informazioni rilasciate di recente affermano poi che la gamma OnePlus 9 sarà composta da due modelli e non da tre come affermavano passati rumors.

Ovviamente considerato che queste immagini render non sono ufficiali, ma derivano solo da alcune voci di corridoio, vanno prese con il giusto distacco emotivo.

