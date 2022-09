OnePlus 9 Pro 5G ufficiale: prezzo da 419 Euro con sconto di 500 euro con coupon

Vi segnaliamo l’offerta con coupon di settembre 2022 per l’OnePlus 9 Pro 5G vari colori con prezzo da 419 euro spedizione ufficiale Oneplus Europa: ecco i dettagli della promo.

Tornano le offerte per lo smartphone top di gamma OnePlus 9 Pro 5G con prezzo scontato rispetto al listino ufficiale grazie alla promo OnePlus Europa.

Per chi non lo sapesse il telefono è venduto ufficialmente in Italia in due varianti a questi prezzi di listino originali:

Versione 8GB di ram e 128GB di rom a 919 euro;

Versione 12GB di ram e 256GB di rom a 999 euro.

Non conoscete ancora l’OnePlus 9 Pro 5G? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

OnePlus 9 Pro 5G versione ufficiale Europa in offerta coupon settembre 2022: 500 euro di sconto sul prezzo di listino

Aggiornamento del 20 settembre 2022: si rinnova il coupon con adesso con 200 euro di sconto e prezzo base in ribasso!

OnePlus 9 Pro 5G 8GB di ram e 128GB di memoria interna, colore Stellar Black e Pine Green, al prezzo di 419 euro IVA e spedizione inclusa utilizzando il codice coupon TAKE9PRO e seguendo questo LINK ufficiale OnePlus.

Invece la variante da 12GB di ram e 256GB di memoria interna, colore Stellar Black, è acquistabile al prezzo di 499 euro IVA e spedizione inclusa seguendo sempre il link precedente con lo stesso codice coupon TAKE9PRO. (al momento esaurito)

Il codice coupon va inserito nella pagina Checkout di OnePlus, nella sezione Voucher-> Coupon.

Da sottolineare che se siete già clienti sul sito ufficiale OnePlus e disponete di Redcoins per acquisti precedenti, potete utilizzare quest’ultimi per ottenere un ulteriore sconto fino a 10%.

La promozione dovrebbe essere valida per tutto il mese di settembre 2022, salvo esaurimento scorte: chi prima arriva meglio alloggia!

Vi ricordo che è presente pure la promo di settembre per gli OnePlus 9 acquistabili nella versione 8-128GB a 419 euro con coupon ufficiale.(esauriti)

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o di seguire il canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità.

Dettagli su spedizioni, Garanzia

Tutti i dispositivi elencati al momento sono in magazzino, salvo esaurimento scorte.

La consegna avviene tramite la spedizione OnePlus Standard che consegna il bene tramite corriere in 5 giorni lavorativi (controllate sempre le tempistiche!).

Lo smartphone gode di 2 anni di garanzia ufficiale da parte di OnePlus.

Ci sono poi 15 giorni di tempo per effettuare il reso, spese di restituzione a carico di OnePlus.

Gli OnePlus 9 Pro venduti sono versione ufficiale Europa, quindi supportano il multilingua (italiano compreso), hanno i servizi e le applicazioni Google già installate, ricevono gli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno la banda 20 LTE 4G e le bande 5G compatibili con quelle utilizzate in Italia.