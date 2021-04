OnePlus 9 Pro 5G Globale prezzo da 734 euro con coupon: offerta con spedizione in 24h

Vi segnaliamo l’offerta con coupon per il nuovo OnePlus 9 Pro 5G vari colori con prezzo a partire da 734 euro: ecco i dettagli della promo.

Finalmente è disponibile con spedizione entro 24 ore dall’ordine (controllate sempre la disponibilità) il nuovo smartphone top di gamma OnePlus 9 Pro 5G.

Per chi non lo sapesse il telefono è venduto ufficialmente in Italia in due varianti:

Versione 8GB di ram e 128GB di rom a 919 euro;

Versione 12GB di ram e 256GB di rom a 999 euro.

Non conoscete ancora l’OnePlus 9 Pro 5G? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

OnePlus 9 Pro 5G in offerta coupon con un risparmio fino a 190 euro rispetto al prezzo di listino: ecco dove potete acquistarlo

Se vi interessa l’OnePLus 9 Pro 5G da 8GB di ram e 256GB di memoria interna (non è un errore), colori nero, blu e argento, potete acquistarlo a 734 euro (+ spedizione) utilizzando il codice coupon BG9P8256 e seguendo questo LINK.

Invece la variante da 12GB di ram e 256GB di memoria interna, colore argento, è acquistabile al prezzo di 809,20 euro (+ spedizione) utilizzando il codice coupon BG9P12256 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon (che è a tempo determinato) va applicato nella sezione sconti-buoni nel checkout del sito Banggood Italia, la pagina prima dell'effettivo pagamento

Dettagli su spedizioni, Garanzia, cosa vuol dire smartphone ha rom Globale?

Le spedizioni al momento (controllate sempre la disponibilità) per entrambe le versioni e tutti i colori disponibili avvengono entro 24 ore dal pagamento dell’ordine, perché sono già in magazzino (HK).

La consegna avviene tramite la spedizione EU Priority Line di Banggood, al prezzo di 2.34 euro, che consegna il bene tramite corriere in 15-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare le spese di dogana.

Lo smartphone gode di 1 anno di garanzia ufficiale da parte di OnePlus: potete fare richiesta di supporto direttamente anche sul sito ufficiale europeo/Italia.

Sottolineiamo che la versione 8-256GB è una versione speciale attualmente non commercializzata in Italia, ma gode sempre della garanzia ufficiale di 1 anno da parte di Oneplus.

Gli OnePlus 9 Pro venduti hanno rom Globale, ovvero supportano il multilingua (italiano compreso), hanno i servizi e le applicazioni Google già installate, ricevono gli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno la banda 20 LTE 4G e le bande 5G compatibili con quelle utilizzate in Italia.

Dovete decidere voi se pagare di meno vale la perdita di 1 anno di garanzia del produttore, dato che per tutto il resto il dispositivo è praticamente identico.