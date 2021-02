OnePlus 9 Pro con fotocamera Hasselblad: un video di un prototipo lo confermerebbe

Il prossimo OnePlus 9 Pro potrebbe utilizzare una fotocamera ottimizzata da Hasselblad: un video di un prototipo confermerebbe il brand sul modulo del telefono.

Da qualche ora sul web è stato diffuso un video di un prototipo di un presunto OnePlus 9 Pro che mostra chiaramente il Brand Hasselblad nel modulo fotografico presente sulla scocca posteriore.

OnePlus 9 Pro: un prototipo mostrato in video svela la nuova partnership con Hasselbald per il comparto fotografico

Per chi non lo sapesse Hasselblad è un produttore svedese di fotocamere di medio formato, ma non è molto famoso nel panorama degli smartphone come Leica e Zeiss che hanno già avuto partnership diverse con vari produttori di telefonini.

L’informatore che ha mostrato il video, lo Youtuber Dave2D, ha affermando di essere stato decisamente sorpreso quando ha visto il nuovo brand Hasselblad direttamente nel modulo fotografico del telefono.

Non si aspettava infatti che OnePlus svelasse così facilmente il nuovo partner per il comparto fotografico dei suoi futuri smartphone top di gamma.

Comunque questo modulo fotografico contiene quattro sensori: due grandi e due piccoli accompagnati da un flash LED.

L’interfaccia della fotocamera del telefono confermerebbe inoltre che gli utenti saranno in grado di effettuare scatti fotografici con uno zoom 3,3X senza perdere qualità.

E’ stata aggiunta pure una nuova modalità chiamata Tilt-Shift.

Il video inoltre ci conferma il fatto che l’OnePlus 9 Pro avrà un display curvo ai bordi con risoluzione 2340 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento a 120Hz, o QHD+ con frequenza standard a 60Hz.

Questo prototipo monta 12GB di ram e 256GB di memoria interna, e probabilmente sta utilizzando il chipset Snapdragon 888.

Ovviamente al momento non c’è ancora nulla di confermato da parte di OnePlus, quindi vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter