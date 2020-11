OnePlus 9 Pro spunta su GeekBench con lo Snapdragon 875

Individuato nel database del Benchmark GeekBench il prossimo OnePlus 9 Pro che monta il chipset Snapdragon 875: ecco i primi dettagli.

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato i primi presunti render CAD che mostravano il design del prossimo OnePlus 9.

OnePlus 9 Pro fa capolino su GeekBench: ecco i dettagli conosciuti al momento

Oggi la versione Pro del dispositivo ha fatto capolino nel database di un importante Benchmark sintetico per dispositivi mobili: GeekBench.

Lo smartphone ha codice aziendale LuBan LE2117 ed ottiene un punteggio di 1122 punti in single-core e di 2733 punti in multi-core nella versione 5.2.5 per Android del Benchmark.

L’OnePlus 9 Pro dovrebbe utilizzare il chipset Snapdragon 875 che Qualcomm dovrebbe annunciare al grande pubblico in data 1 dicembre 2020.

Allo Snapdragon 875 vengono affiancati 8GB di ram, mentre come sistema operativo troviamo Android 11.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul prossimo Snapdragon 875 di Qualcomm, ma precedenti rumors affermano che il chipset utilizzerà il nuovo core Cortex X1 a 2.84Ghz abbinato ad altri 3 core Cortex A78 a 2.42 Ghz.

A questi quattro core ad altissime (X1) e alte prestazioni saranno affiancati da altri quattro core Corex A55 funzionanti a 1.8Ghz adibiti alle operazioni più semplici e per il risparmio energetico.

Secondo gli esperti del settore lo Snapdragon 875 lato CPU dovrebbe garantire un incremento di prestazioni intorno al 20-25% rispetto all’attuale Snapdragon 865.

Sulla carta OnePlus dovrebbe presentare i suo nuovi modelli della serie 9 verso l’inizio o metà di marzo 2021.

Fonte: GeekBench