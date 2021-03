OnePlus 9 Pro test resistenza in Video: tutto OK non ha difetti evidenti!

OnePlus 9 Pro sottoposto al test di resistenza: graffi, fuoco e piegatura. Ecco il risultato delle prove che comunque vengono superate senza difetti evidenti.

Ogni nuovo smartphone top di gamma appena uscito viene sottoposto alle torture del famoso YouTuber TerryRigEverything.

Questa volta tocca all’OnePlus 9 Pro ufficializzato giusto ieri e già disponibile all’acquisto anche in Italia.

OnePlus 9 Pro sotto posto a piegatura, test graffi e fuoco: ecco come se la cava

Come sempre il telefono è stato sottoposto a tre test principali: resistenza ai graffi, al fuoco e alla temuta piegatura.

Sappiamo che il 9 Pro ha una scocca in vetro e un display con protezione Gorilla Glass che sulla carta offrono uno standard di resistenza più che adeguato.

Infatti il vetro protettivo del display tende a graffiarsi solamente quando si applicano delle punte di livello 6/7 (il massimo è 10): nello standard degli smartphone top di gamma.

La scocca posteriore in vetro è ben resistente ai graffi (standard uguale al pannello), e il modulo fotografico difficilmente subirà dei graffi.

Qualche graffi potrebbe crearsi sulla scocca laterale dello smartphone che è di metallo verniciato: qua bisogna fare più attenzione.

L’OnePlus 9 Pro ha lo scanner per le impronte digitali sotto il display: se graffiamo il pannello nel punto del sensore biometrico non succede nulla.

Il sensore infatti continua a funzionare senza problemi.

L’altro test è quello del fuoco: il display sottoposto alla fiamma dell’accendino tende a scurirsi dopo diversi secondi, e terminato il test torna ad essere normale senza rilasciare evidenti aloni.

Infine il temuto test della piegatura: in questo caso l’OnePlus 9 Pro non ha scricchioli evidenti, non si piega molto e torna nella sua posizione originaria dopo la pressione.

Di fatto supera senza problemi quest’ultima tortura.