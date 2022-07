OnePlus 9RT si aggiorna ad Android 12 con OxgenOS 12 stabile: le novità

L’OnePlus 9RT si aggiorna alla versione stabile di Android 12 con software OxygenOS 12: ecco le novità apportate.

Anche se l’OnePlus 9RT non è ufficialmente commercializzato in Europa, sicuramente alcuni utenti italiani lo hanno acquistato d’importazione tramite alcuni rivenditori cinesi affidabili.

OnePlus 9RT si aggiorna ad Android 12 con OxygenOS 12: ecco i dettagli

Oggi questi utenti potrebbero iniziare a ricevere una nuova notifica di aggiornamento che presenta l’aggiornamento ad Android 12 con software OxygenOS 12.

Per la precisione il software OxygenOS 12 C.04 si sta diffondendo tramite la classica modalità OTA (Over the air) e ha un peso di circa 4,70GB.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, controllate nella sezione impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Essendo un cambiamento del sistema operativo, prima di aggiornare è consigliabile di:

effettuare un backup completo dei dati salvati sul telefono liberare spazio nella memoria interna: 5-6GB sono sufficienti iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Le novità della OxygenOS 12 basata su Android 12 per l’OnePlus 9RT

Queste sono le novità elencate dal change-log ufficiale (tradotto):

Nuovo design Icone desktop ottimizzate con trame migliorate, utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli

Prestazione Avvio rapido appena aggiunto, una funzione che rileva le app che usi di frequente e le precarica in modo da poterle aprire rapidamente Aggiunto di recente un grafico per visualizzare l’utilizzo della batteria Ottimizzato l’algoritmo di luminosità automatica per adattare la luminosità dello schermo a più scene per un’esperienza di lettura dello schermo confortevole

Modalità scura Tre livelli regolabili recentemente supportati, offrendo un’esperienza utente più personalizzata e confortevole

Ripiano Nuove opzioni di stile aggiunte per le schede, che rendono i contenuti dei dati più visivi e più facili da leggere Scheda di controllo per auricolari appena aggiunta con regolazione con un clic dell’auricolare Bluetooth Accesso appena aggiunto a OnePlus Scout in Shelf, che ti consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc. OnePlus Watch Card appena aggiunta nello scaffale, per dare un’occhiata facilmente al tuo stato di salute

Equilibrio tra lavoro e vita privata Nuova funzione Work Life Balance, che ti consente di passare facilmente dalla modalità Work e Life tramite impostazioni rapide Commutazione automatica della modalità lavoro/vita supportata, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e ora, portando anche profili di notifica app personalizzati in base alla personalizzazione

Galleria Passaggio tra diversi layout recentemente supportato con un gesto di pizzicamento con due dita, riconoscimento intelligente delle immagini di migliore qualità e ritaglio della miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

Tela AOD Nuovi stili di linee e colori aggiunti di recente, per un’esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti Nuovi pennelli e tratti aggiunti di recente e supporto per la regolazione del colore

Giochi Ottimizzata l’esperienza di gioco nelle scene di combattimento di squadra Aggiunto di recente lo stabilizzatore del frame rate end-to-end HyperBoost

Telecamera Ottimizzata la visualizzazione delle modalità della fotocamera sulla barra dei menu Ottimizzata l’esperienza di zoom avanti o indietro durante la ripresa di video con la fotocamera posteriore

Accessibilità Elementi visivi aggiunti di recente alle istruzioni di testo per una comprensione intuitiva delle funzioni di accessibilità Nuove app di sistema supportate in TalkBack, tra cui Foto, Telefono, Posta e Calendario Categorizzazione ottimizzata delle funzioni raggruppandole in vista, udito, azioni interattive e generali



Fonte: Via