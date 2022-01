OnePlus 9RT uscirà pure in versione Globale: ecco i dettagli

L’OnePlus 9RT avrà una versione globale e quindi non sarà più commercializzato solamente in Cina: la notizia proviene direttamente dalla sezione indiana dell’azienda cinese.

Ad ottobre 2021 è stato ufficializzato solamente per il mercato cinese l’OnePlus 9RT con chipset Snapdragon 888.

A distanza di un paio di mesi abbiamo la conferma che lo smartphone avrà una versione destinata ai mercati globali, con inizio commercializzazione in India.

Il comunicato è stato diffuso direttamente da OnePlus India tramite il proprio account Twitter.

Get ready to decode greatness. Coming soon!#NeverSettle pic.twitter.com/kEtiDfAt3e

— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 2, 2022