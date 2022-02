OnePlus al lavoro sulla OxygenOS 13 con Android 13 invece di UnifiedOS?

OnePlus potrebbe continuare con la OxygenOS 13 basata su Android 13 invece che con la UnifiedOS per i suoi prossimi smartphone? I dettagli disponibili al momento.

I più attenti sanno molto bene che OnePlus ha ormai da alcuni anni una partnership importante con OPPO che riguarda lo sviluppo e ricerca su software e nuovi prodotti.

La partnership da un paio di anni si è fatta sempre più complessa, tanto che i nuovi OnePlus 10 Pro usciti in Cina montano direttamente la ColorOS di Oppo.

Gli OnePLus 10 Pro che arriveranno in Europa avranno ancora la OxygenOS 12 basata su Android 12, ma sarà un software che prenderà spunto anche dalla Color OS di Oppo.

In futuro, secondo le informazioni passate, la OxygenOS dovrebbe convergere con la ColorOS per creare un software unico: la Unified OS.

OnePlus sta lavorando sulla OxygenOS 13? Unified OS rimandata almeno per Android 13?

Sembra però che l’arrivo di UnifiedOS potrebbe ritardare ancora per un paio di anni, considerato che sul forum ufficiale di OnePlus è comparso un nuovo dibattito: la OxygenOS 13.

Sulla carta quindi l’azienda cinese potrebbe ancora utilizzare la OxygenOS 13 almeno per tutti i dispositivi destinati al mercato Europeo che debutteranno nativamente, o saranno aggiornati alla versione Android 13.

Questo contraddirebbe quindi il piano originale che prevedeva il lancio ufficiale di uno smartphone top di gamma nel 2022 direttamente con la UnifiedOS.

C’è però da dire che questa potrebbe essere solo una soluzione di facciata per non allarmare troppo una certa fetta di clienti che non gradisce il cambiamento di rotta dell’azienda.

Ovvero, cambiare il software ma mantenere il nome originario.

Non ci resta quindi che aspettare nuovi e più concreti dettagli per capire meglio quali saranno i passi ufficiali che OnePlus compirà con il suo futuro software dedicato ai dispositivi mobili.

Fonte: Via