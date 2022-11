OnePlus Black Friday: il Coupon da sfruttare per smartphone e TWS Buds

Ecco il coupon Black Friday da sfruttare sul sito ufficiale OnePlus per ottenere risparmi aggiuntivi sull’OnePlus 9 Pro e le TWS Buds già scontate: i dettagli.

E’ partito ufficialmente il Black Friday sul canale ufficiale Oneplus con sconti diretti in carello che abbassano i prezzi di vendita fino a 300 euro su alcuni smartphone.

C’è però un coupon aggiuntivo che permette di aumentare ulteriormente gli sconti già proposti dall’azienda cinese

OnePlus Black Friday: sfruttate questo coupon per ulteriori sconti su smartphone e auricolari TWS Buds

Partiamo subito dicendo che questo è il Coupon dedicato al Black Friday: BF2022A

Attenzione! Questo coupon, che ha validità fino al 1 dicembre 2022, funziona solo un numero selezionati di prodotti che andiamo ora ad elencarvi:

OnePlus 9 Pro 8-128GB acquistabile al prezzo di 519 euro (VS 919 euro di listino): tutti i dettagli seguendo questo LINK

OnePlus Buds Pro Bianche o nere al prezzo di 89 euro (VS 149 euro listino) seguendo questo LINK ufficiale OnePlus.

OnePlus Buds Z2 Bianche o nere al prezzo di 55,99 euro (VS 99 euro listino) seguendo questo LINK ufficiale OnePlus.

OnePlus Nord Buds Black Slate al prezzo di 31,98 euro (VS 49 euro + 7 euro spedizione) seguendo questo LINK ufficiale OnePlus.

Per poter utilizzare il codice coupon, dove inserire il codice nella sezione Checkout del sito OnePlus, come da immagine di esempio (Per PC Desktop):

Tutti i dispositivi si intendono con prezzi IVA e spedizione inclusa!

La promozione dovrebbe essere valida per quasi tutto il mese di novembre 2022, salvo esaurimento scorte: chi prima arriva meglio alloggia!

Se volete vedere la pagina riassuntiva dedicata al Black Friday di OnePlus potete seguire questo LINK ufficiale OnePlus.

Dettagli su spedizioni, Garanzia

Tutti i dispositivi elencati al momento sono in magazzino, salvo esaurimento scorte.

La consegna avviene tramite la spedizione OnePlus Standard che consegna il bene tramite corriere in 5 giorni lavorativi (controllate sempre le tempistiche!).

Tutti i prodotti godono di 2 anni di garanzia ufficiale da parte di OnePlus.

Ci sono poi 15 giorni di tempo per effettuare il reso, spese di restituzione a carico di OnePlus.