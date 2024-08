OnePlus Buds 3 Pro le nuove TWS ufficiali: prezzo e caratteristiche

Ufficializzate le nuove TWS OnePlus Buds 3 Pro: ecco il prezzo di vendita in Italia e le principali caratteristiche audio e funzionalità.

OnePlus ha annunciato da poche ore le sue nuove TWS top di gamma, create e ottimizzate con l’aiuto del cantautore Anuv Jain: promettono una migliore qualità audio, una cancellazione attiva del rumore più potente e un autonomia superiore rispetto al modello passato.

OnePlus Buds 3 Pro ufficiali: prezzo e caratteristiche da conoscere

Le Buds 3 Pro dell’azienda cinese utilizzano un sistema a doppio driver con woofer da 11 mm e tweeter da 6 mm.

Rispetto alla versione 2 Pro, sono presenti due DAC uno per il woofer e uno per il tweeter.

Il Woofer e il tweeter offrono un audio di qualità superiore rispetto al precedente modello grazie ai nuovi diaframmi e al doppio magnete: l’audio offre di fatto bassi più potenti e acuti più nitidi.

Le impostazioni e l’equilibrio tra bassi, medi e alti è stato certificato da Dynaudio, azienda danese di produttore di altoparlanti.

Migliorata anche la cancellazione attiva del rumore (ANC) con la regolazione automatica a seconda dell’ambiente circostante.

Di fatto l’ANC sulle OnePlus Buds 3 Pro raggiungono un massimo di 50db, un incremento rispetto ai precedenti 48db delle Buds 2 Pro.

La gestione automatica dell’ANC secondo il produttore cinese migliora anche l’autonomia degli auricolari.

Le nuove TWS dispongono di una batteria interna da 58 mAh che gli fornisce un’autonomia massima di 10 ore con ANC spento e di 6 ore con ANC abilitato.

Grazie alla custodia e alla batteria da 566 mAh inclusa, l’autonomia complessiva sale a 43 ore di utilizzo senza ANC e a 25.5 ore con ANC abilitato: praticamente copre tutta la giornata.

C’è pure la ricarica rapida via cavo Type C (70 minuti per ricaricare il 100%) e la ricarica wireless (2 ore e mezzo per la ricarica al 100%).

Tramite modalità cablata 10 minuti di ricarica bastano per ottenere circa 13 ore d’autonomia.

Il resto delle specifiche tecniche comprende:

la connettività Bluetooth 5.4, il supporto all’audio Wireless HD (tramite codec LHDC 5.0)

latenza minima di 94 ms

supporto a Google Fast Pair e Spatial Audio

la presenza di tre microfoni e di un sensore osseo Voice Pick Up (VPU) per ogni auricolare

la certificazione IP55 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale

Gli auricolari sono disponibili all’acquisto in Italia sul sito ufficiale OnePlus ad un prezzo di listino di 199 euro nelle colorazioni Midnight Opus e Lunar Radiance.

