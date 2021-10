OnePlus Buds Z2: immagini e dettagli svelati sui nuovi auricolari TWS

Dettagli e immagini pubblicitarie dei prossimi auricolari TWS OnePlus Buds Z2 che avranno la cancellazione attiva del rumore: ecco le informazioni aggiornate.

Sembra che tra pochi giorni in Cina OnePlus presenterà due nuovi prodotti.

Stiamo parlando dei nuovi OnePlus 9R e degli auricolari wireless Buds Z2.

OnePlus Buds Z2 i dettagli affiorati sul web: le caratteristiche principali già svelate

Le TWS Buds Z2 saranno vendute in due distinte colorazioni (nero e bianco) e avranno la cancellazione attiva del rumore.

La cancellazione attiva del rumore riuscirà a silenziare fino a 40dB.

Gli smartphone e gli auricolari dovrebbero iniziare la commercializzazione effettiva in Cina dal 13 ottobre 2021, ma non ci sono informazioni sulla loro vendita in Europa.

Passati rumors comunque ci hanno fornito altre indiscrezioni sulle OnePlus Buds Z2.

Quest’ultime saranno certificate IP55, supporteranno il Bluetooth 5.2 e l’audio Dolby Atmos.

Si ricaricheranno velocemente, dato che la ricarica rapida garantirà in appena 10 minuti fino a 5 ore d’autonomia.

La batteria interna alle TWS è da 40mAh e garantisce un autonomia massima di 7 ore senza l’utilizzo della cancellazione attiva del rumore.

Grazie alla custodia contenente una batteria da 520 mAh, l’autonomia complessiva delle Buds Z2 dovrebbe arrivare a circa 31 ore di utilizzo complessivo conversazione/musica.

Di fatto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per conoscere definitivamente il prezzo, la disponibilità e tutte le altre caratteristiche ufficiali di queste TWS.

Fonte: Via