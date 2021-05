OnePlus Clipt: l’app di sincronizzazione degli appunti su dispositivi multipiattaforma

Oneplus presenta Clipt la nuova applicazione che permette di sincronizzare appunti, file e altro in maniera semplice e intuitiva su dispositivi multipiattaforma (Android, PC etc)

Disponibile da poco sul Google Play Store la nuova applicazione Clipt sviluppata direttamente da Oneplus tramite il suo team OneLab.

OnePlus Clipt: permette di sincronizzare file e appunti su dispositivi multipiattaforma (Android, PC Windows, MAC e Linux)

L’app ha lo scopo principale di semplificare al massimo l’invio di testo, foto, documenti tra dispositivi su piattaforma software differente.

Inoltre l’applicazione supporta pure una funzione “Appunti” che permette di copiare qualcosa su un dispositivo (un estratto di un testo ad esempio) e incollarlo su un altro dispositivo.

Per poter funzionare su software multipiattaforma è importante scaricare l’estensione per Chrome (che trovate sul suo store ufficiale) per PC Windows, Mac e Linux.

Secondo quanto affermato da OnePlus, “L’app e l’estensione Chrome creano un collegamento tra i tuoi dispositivi per connettere senza problemi i tuoi appunti“.. “Una volta installato (il software), puoi copiare (file) su un dispositivo e incollarli su un altro o inviare file avanti e indietro facilmente, collegandoti a tutti i dispositivi che desideri.”

L’azienda cinese afferma che Clipt trasferisce i dati con sicurezza tramite la piattaforma Google Drive.

Considerato l’utilizzo di Google Driver, OnePluss afferma che “nelle autorizzazioni, vedrai che richiediamo la lettura e la scrittura del tuo spazio di archiviazione di Google, ma Clipt può scaricare solo i file che crea quando è silenziato“.

Inoltre: “Nell’app o nell’estensione teniamo a tua disposizione gli ultimi 10 elementi, ma successivamente verranno eliminati automaticamente in modo da non riempire lo spazio di archiviazione“.

Potete scaricare Clipt direttamente dal Google Play Store per Android, e l’estensione sul Chrome Web Store per multipiattaforma (PC, MAC e Linux).