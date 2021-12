OnePlus lancia il programma Red Cable Club per l’Europa: premi e vantaggi

OnePlus avvia il suo programma di fidelizzazione del cliente in Europa chiamato Red Cable Club: questi sinteticamente i vantaggi e i premi introdotti dall’azienda.

Giusto ieri OnePlus sul proprio sito web ufficiale ha annunciato il nuovo programma di fidelizzazione cliente destinato a tutti coloro che effettuano acquisti sullo store ufficiale.

Il programma di fidelizzazione si chiama Red Cable Club ed è destinato agli utenti residenti in Europa.

Accedendo al proprio account sul sito ufficiale potrete notare una nuova opzione: Red Cable Club.

Cliccandoci entrerete nella nuova sezione che vi indicherà due informazioni importanti: il vostro livello nel Club e i benefici/vantaggi che avete già ottenuto.

Questi sono i livelli con relativi vantaggi associati:

I Voucher sono utilizzabili una volta soltanto per singolo livello.

Come fare per aumentare i punteggi e quindi salire di livello?

Registrare un account OnePlus: + 30 punti, 1 volta per account Abbonamento newsletter: + 20 punti, 1 volta per account, non scadono mai Avvisami (nuovi prodotti, disponibilità etc): +5 punti, 50 volte per account, scadono dopo 1 anno dal loro ottenimento Acquisto completato su OnePlus.com: punteggio in base all’importo dell’ordine, illimitati, scadono dopo 2 anni dal loro ottenimento.

Oltre a questi vantaggi in termini di sconti con Voucher, Oneplus ha affermato che il livello di membership determinerà anche alcuni vantaggi esclusivi come la possibilità di acquistare in anteprima nuovi prodotti.

Questo è il comunicato ufficiale (Tradotto):

“OnePlus offrirà numerosi vantaggi aggiuntivi ai membri dell’European Red Cable Club, incluso l’accesso anticipato per acquistare il prossimo prodotto audio OnePlus premium all’inizio di dicembre.”

Se siete interessati all’iniziativa e volete registravi sul sito OnePlus potete farlo da questo LINK.