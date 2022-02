OnePlus Nord 2 CE Lite 5G in arrivo: utilizzerà il Chipset Snapdragon 695

Secondo recenti rumors in tempi non troppo lunghi sarà presentato il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: dovrebbe utilizzare l’economico chipset Snapdragon 695.

OnePlus prima del lancio ufficiale del nuovo top di gamma 10 Pro in Europa, ma che è già stato presentato in Cina, dovrebbe sfornare alcuni nuovi dispositivi di fascia media e media alta.

Dovrebbero infatti arrivare gli OnePlus Nord 2T e il Nord 2 CE.

Sembra però che il Nord 2 CE avrà una versione più economica, che potrebbe prendere il nome di Nord 2 CE Lite.

OnePlus Nord 2 CE LITE in arrivo: i primi rumors sulle caratteristiche

Il dispositivo si caratterizzerà per un prezzo di vendita più aggressivo e un display più grande rispetto agli altri smartphone della serie Nord.

Per contenere i costi di produzione sarà infatti utilizzato il chipset 5G Snapdragon 695 abbinato a 6-8GB di ram e 128-256GB di memoria interna.

Il display come già accennato sarà abbastanza grande: i rumors parlano di un pannello da 6.59 pollici di diagonale con risoluzione FHD+.

Lato multimedialità, questo OnePlus Nord CE 2 Lite dovrebbe avere una tripla camera posteriore: sensore principale da 64MP e altre due unità da 2MP (macro + profondità).

La camera anteriore per scatti selfie invece dovrebbe avere un sensore da 16MP.

Lo smartphone verrebbe infine alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporterebbe la ricarica rapida via cavo fino a 33W.

Per adesso l’informatore afferma che il dispositivo verrà inizialmente commercializzato solo in India, quindi risulta ancora dubbiosa la sua commercializzazione in Europa.

Fonte: Via