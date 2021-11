OnePlus Nord 2 Pac Man Edition in arrivo: prezzo, e come vincerne uno!

Sarà presto disponibile all’acquisto l’OnePlus Nord 2 Pac Man Edtion anche in Italia: questo il prezzo di vendita e come funziona il gioco a premi per poterlo vincere! I Dettagli

Una versione limitata dell’OnePlus Nord 2 sarà molto presto disponibile all’acquisto sul sito Europeo di OnePlus, quindi anche i clienti italiani potranno acquistarlo.

OnePlus Nord 2 PAC MAN edition in arrivo: prezzo e dettagli su come vincerne uno!

La versione limitata è la variante da 12GB di ram e 256GB di rom dell’OnePlus Nord 2 che sarà personalizzata in stile PAC MAN, uno dei video games che hanno fatto la storia.

Sfortunatamente il design / la personalizzazione stile PAC MAN dello smartphone non è stata ancora svelata, ma la commercializzazione dovrebbe iniziare in anteprima tra qualche giorno, quindi ne sapremo di più.

Sappiamo il prezzo di vendita: sari pari a 529 euro (la versione normale del Nord 2 12-256GB ha un listino di 499 euro).

Per rendere l’evento di presentazione più interessante, OnePlus ha pure istituito un concorso a premi.

Per poter partecipare gli utenti dovranno iscriversi sul sito https://pac-man.oneplus.com/ nel quale dovranno giocare proprio allo storico gioco PAC MAN.

Gli utenti che otterranno i punteggi più elevati fino al 10 novembre 2021 parteciperanno all’estrazione di 3 OnePlus Nord 2 Pac Man Edition in abbinata gratuita ad un auricolare TWS OnePlus Buds Z.

Oltre ai tre fortunati verranno estratti altri giocatori che otterranno on codice per poter per acquistare in anticipo (pre-vendita) il Nord 2 x PAC-MAN Edition, insieme a un paio di OnePlus Buds Z in omaggio con il loro ordine.

A seguire dal 12 novembre fino al 15 novembre 2021 giocando sempre al gioco originale di PAC MAN, i giocatori migliori riceveranno un codice coupon che consentirà loro di richiedere un paio di OnePlus Buds Z in omaggio se ordinano una OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition quando sarà in vendita ufficialmente.

Trovate tutte le informazioni in merito sul Forum ufficiale Oneplus.