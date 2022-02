OnePlus Nord 2 si aggiorna alla OxygenOS 11 A.17: solo una novità

OnePlus Nord 2 sta ricevendo il nuovo aggiornamento firmware con software OxygenOS 11 A.17: i dettagli dal change-log ufficiale.

Se possedete un OnePlus Nord 2 probabilmente nei prossimi giorni riceverete la notifica automatica di aggiornamento.

Infatti l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare tramite la classica modalità OTA un nuovo aggiornamento firmware seriale A.17.

OnePlus Nord 2 si aggiorna alla OxygenOS 11 A.17: i dettagli

Il firmware A.17 con software OxygenOS 11 basato su Android 11 si sta infatti diffondendo da poco in India e a seguire arriverà anche in Europa/altri paesi.

Da quello che viene elencato dal change-log ufficiale, la versione A.17 ha lo scopo unico di aggiornare le patch di sicurezza.

Vengono infatti installate le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di febbraio 2022.

Per i più curiosi le patch di febbraio 2022 rilasciate da Google risolvono cinque falle in Android Framework, quattro in Media Framework e sei nel sistema Android.

Oltre a questo sono state risolte alcune falle a livello hardware che riguardano alcuni chipset Qualcomm, MediaTek e Unisoc, che ovviamente si applicano solo ai dispositivi interessati.

In conclusione se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamento che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare è consigliabile:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul vostro OnePlus Nord 2; iniziare la procedura di download e installazione del nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via