OnePlus Nord 2 ufficiale: prezzo Italia e caratteristiche hardware

Ufficializzato oggi il nuovo OnePlus Nord 2 che si posiziona nella fascia media del mercato con connettività 5G e caratteristiche hardware non banali: i dettagli.

Il primo OnePlus Nord è stato un tentativo non del tutto riuscito da parte dell’azienda cinese per fare breccia nel mercato di fascia media.

La società ci riprova oggi con il lancio dell’OnePlus Nord 2 che a fronte di un prezzo di lancio immutato offre caratteristiche hardware migliorate.

OnePlus Nord 2 principali caratteristiche hardware e prezzo di vendita in Italia

Display e design

Il Nord 2 si presenta con un design decisamente ripreso dalla più recente gamma OnePlus 9, con bordi stondati, modulo fotografico principale in alto a sinistra e forellino per la camera anteriore in alto a sinistra del display.

Frontalmente e posteriormente la scocca in policarbonato è protetta da Gorilla Glass 5.

La scocca ha dimensioni pari a 158.9 x 732. x 8.25 mm per un peso totale di 189 grammi.

I colori disponibili alla vendita sono: Gray Sierra, Blue Haze e Green Wood (quest’ultimo in esclusiva per il mercato indiano).

L’OnePlus Nord monta un display AMOLED da 6.43 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Il formato del pannello è in 20:9 ed è previsto il supporto sRGB, Display P3.

Sotto il display è presente lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

Come chipset per permettere l’utilizzo della tecnologia 5G è stato scelto il MediaTek Dimensity 1200-AI, che è una versione appositamente personalizzata per OnePlus.

Quest’ultima infatti è specificatamente sviluppata per svolgere meglio i compiti dell’intelligenza artificiale (AI).

Queste funzionalità includono:

AI Video Enhancement per migliorare la luminosità, il colore e il contrasto dei contenuti video ripresi; AI Photo Enhancement per riconoscere 22 scene diverse e regolare i parametri di conseguenza; AI Color Boost che migliora il colore e la sfumatura delle immagini e dei contenuti video (su YouTube, VLC, MX Player Pro per ora); AI Resolution Boost che converte i contenuti a bassa risoluzione (su YouTube, Instagram, Snapchat per ora) in risoluzione HD.

Il chipset in questione ha processo produttivo a 6nm e incorpora una GPU ARM G77 MC9 che dovrebbe fornire prestazioni generali buone in tutti gli ambiti di utilizzo.

Al MediaTek Dimensity 1200-AI vengono affiancati 6-12GB di Ram LPDDR4X e 128/256GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1.

Multimedialità

Per quanto riguarda il comparto fotografico principali troviamo un triplo sensore sulla scocca posteriore:

Primario Sony IMX 766 da 50MP, apertura lenti f/1.88, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), PDAF, CAF

Secondario: 8MP, ultra grandangolare, 120 ° di campo visivo, apertura lenti f/2,25;

Terziario: 2MP, monocromatico, apertura lenti f/2.5

Il telefono è in grado di registrare video in formato:

4K a 30 fps

1080 a 30, 60, 120 fps

720p a 30, 60, 240 fps

Per gli amanti degli scatti selfie, la fotocamera anteriore dispone di un sensore Sony IMX 615 da 32 MP con apertura lenti f/2,45.

Lato audio sono presenti gli altoparlanti stereo, ma non troviamo più il classico jack da 3.5mm.

Connettività

Il nuovo OnePlus Nord 2 a livello di connettività prevede:

4×4 MIMO, DL Cat 18/UL Cat 13

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO

Bluetooth 5.2 con supporto aptX, aptX HD, LDAC, AAC

chipset NFC

GNSS: GPS GLONASS Galileo Beidou Navigazione

Doppio slot per sim 5G, nano-SIM

Porta Usb Type C.

Batteria

Interessante sapere che il telefono monta una buona batteria da 4500 mAh che supporta la tecnologia Warp Charge 65, ovvero è in grado di essere ricaricata via cavo ad una velocità di 65W.

Il produttore afferma che per ottenere una ricarica da zero a cento ci si impiega appena 35 minuti.

Non è presente la ricarica wireless.

Sistema operativo e aggiornamenti

L’OnePlus Nord 2 debutta sul mercato direttamente con Android 11 e personalizzazione OxygenOS 11.3 che offre ulteriori personalizzazioni, gesti adatte ai giochi grazie anche alla nuova app OnePlus Games.

Secondo il nuovo programma di aggiornamento OnePlus, il Nord 2 riceverà 2 aggiornamenti principali al sistema operativo Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzo Italia e disponibilità.

Da quello che sappiamo grazie al sito ufficiale, l’OnePlus Nord 2 è pre-ordinabile da oggi con consegna anticipata al 26 luglio 2021 a questi prezzi di vendita:

Versione 8-128GB (Colori Gray Sierra e Blue Haze) a 399 euro;

Versione 12-256GB (Colori Gray Sierra e Blue Haze) a 499 euro.