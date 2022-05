OnePlus Nord 2T aggiornamento patch di maggio 2022: OxygenOS 12 A.09

Altri

Risolto il problema occasionale per cui la percentuale della batteria veniva visualizzata in modo anomalo in determinati scenari

Risolto il problema che impediva di accedere automaticamente al Wi-Fi in determinati scenari

E’ stato risolto il problema per cui le foto venivano visualizzate in modo anomalo dopo aver utilizzato la modalità NOTTE per scattare in determinati scenari

Risolto il problema occasionale per cui l’interfaccia di anteprima tremolava in modo anomalo durante le riprese con un obiettivo grandangolare in determinati scenari