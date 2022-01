OnePlus Nord 2T e Nord 2 CE questi i presunti prezzi in India: e in Europa?

Sono stati svelati i presunti prezzi di vendita in India dei prossimi OnePlus Nord 2T e Nord 2 CE: possiamo di fatto dedurre in parte i prezzi in Europa.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo detto che sul web erano uscite le prime indiscrezioni sull’arrivo di nuovi dispositivi della serie Nord di OnePlus.

Stiamo parlando del prossimo OnePlus Nord 2T e del Nord 2 CE.

OnePlus Nord 2T e Nord 2CE: rumors sui presunti prezzi di vendita (in India)

Il primo arriverà molto probabilmente anche in Europa, mentre il secondo potrebbe rimanere ancorato al mercato asiatico, più nello specifico in quello indiano.

Ebbe oggi nuove voci di corridoio ci forniscono i primi dettagli sui presunti prezzi di vendita di questi smartphone sul mercato indiano.

Di fatto il Nord 2T, che sostituirà il Nord 2 attuale, dovrebbe avere un prezzo di riferimento in India tra le 30.000 e le 40.000 rupie indiane (a seconda della variante di memoria).

Considerato il cambio attuale, i prezzi indiani dovrebbero aggirarsi tra i 359 e i 478 euro.

Ovviamente c’è da considerare che i prezzi degli OnePlus Nord 2T in Europa potrebbero essere leggermente superiori: quindi si pensa dai 399 ai 499 euro forse.

Ci aspetta che il 2T possa fare il suo debutto a livello internazionale (quindi compresa pure l’Europa) da fine aprile o inizio maggio di quest’anno.

Invece l’OnePlus Nord 2 CE dovrebbe avere in in India un prezzo di listino tra le 25.000 (300 euro) e le 30.000 (359 euro) rupie indiane.

Il dispositivo dovrebbe fare il suo debutto in India a fine luglio o inizio agosto 2022.

Il Nord 2 CE ribadiamo potrebbe rimanere un esclusiva per il mercato asiatico, ma se arriverà pure in Europa pensiamo che costerà tra i 329 e i 399 euro.

Considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via