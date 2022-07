OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 Lite si aggiornano alla OxygenOS 12 con patch di giugno 2022

Gli OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 Lite stanno ricevendo un nuovo aggiornamento OxygenOS 12 con le patch di giugno 2022: ecco i dettagli.

Se possedete un Nord 2T o un Nord CE 2 Lite dovreste ricevere nei prossimi giorni una notifica di aggiornamento del sistema operativo.

Infatti i due smartphone stanno ricevendo in maniera graduale il nuovo aggiornamento tramite la classica modalità OTA (over the air) basato sulla OxygenOS 12 con Android 12.

OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 Lite ricevono l’aggiornamento OxygenOS 12 con le patch di giugno 2022: i dettagli

Più nello specifico gli OnePlus Nord 2T si stanno aggiornando con la versione OxygenOS 12 A.11, mentre gli OnePlus Nord CE 2 Lite stanno ottenendo la versione OxygenOS 12 A.09.

Entrambe le versioni al momento sono indirizzate verso le varianti vendute in India, ma presto arriverà l’aggiornamento pure i dispositivi Globali e Europa.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, controllate manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamento.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare:

effettuate un eventuale backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua superiore o pari al 50%.

Novità OxygenOS 12 A.11 per Oneplus Nord 2T

Questo è il change-log ufficiale (tradotto):

Sistema Stabilità della rete [ottimizzata]. [Migliorato] stabilità del sistema [Aggiornato] Patch di sicurezza Android al mese di giugno 2022

Altri [Risolto] il problema per cui Microsoft Intune funzionava in modo anomalo in determinati scenari



Novità OxygenOS 12 A.09 per OnePlus Nord CE 2 Lite

Questo è invece il change-log per la versione 2 Lite (tradotto):

Sistema [Ottimizzato] la stabilità della rete [Ottimizzato] la stabilità Bluetooth [Migliorato] stabilità del sistema [Aggiornato] Patch di sicurezza Android al mese di giugno 2022

Telecamera [Ottimizzato] la stabilità quando si utilizza la fotocamera

Altri [Risolto] il problema relativo al ritardo della riproduzione del video in determinati scenari



Come potete vedere i nuovi aggiornamenti si incentrano soprattutto sulle ottimizzazioni e le nuove patch di sicurezza. Non ci sono novità dal punto di vista delle funzionalità.

Fonte: Via