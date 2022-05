OnePlus Nord 2T si mostra in un video unboxing prima dell’annuncio ufficiale

In anticipo rispetto all’annuncio ufficiale il nuovo OnePLus Nord 2T si mostra in un primo video unboxing svelando i dettagli tecnici del prodotto finale.

Nonostante OnePlus non abbia ancora svelato tramite il proprio sito web o canali social il suo Nord 2T, uno Youtuber è riuscito ad ottenere lo smartphone e ha di fatto effettuato un primo unboxing in anteprima.

OnePlus Nord 2T si svela in un primo video unboxing: i dettagli hardware

Lo Youtuber Sahil Karoul in un video di circa 8 minuti ha mostrato brevemente le capacità dell’OnePlus Nord 2T in alcuni esempi di foto, benchmark e un test di gioco.

Oltre a questo adesso abbiamo la certezza sulle caratteristiche hardware di questo smartphone, dopo che erano state svelate in anteprima da un noto rivenditore internazionale.

Il modello mostrato nel video è la versione con 12GB di ram e 256GB di memoria interna, ma sappiamo che c’è pure una versione con 8GB di ram e 128GB di rom.

Nella confezione è presente il nuovo caricabatteria SuperVOOC da 80W che alimenta una batteria interna da 4500 mAh.

Il display è un unità AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, e ha un forellino in alto a sinistra che contiene la fotocamera anteriore per selfie da 32MP.

Posteriormente la scocca presenta il modulo fotocamera con tre sensori:

Principale da 50MP

Ultra grandangolare da 8MP

Monocromatico da 2MP

Come chipset è presente il Mediatek Dimensity 1300, che come possiamo vedere nel video ottiene un punteggio di 622.964 in AnTuTu e un punteggio di 719 in modalità single-core e 2.760 punti multi-core in Geekbench.

Lato gaming può gestire abbastanza bene giochi come PUBG Mobile, supporta anche la riproduzione di contenuti HDR su YouTube e ha il codec Widevine L1 per lo streaming HD in app video on demand come Netflix.

Il sistema operativo è Android 12 con OxgyenOS 12.1.

Non ci resta che aspettare che l’OnePlus Nord 2T venga ufficialmente annunciato dall’azienda cinese, per sapere il suo prezzo di vendita anche in Europa.