OnePlus Nord 3 aggiornamento aprile 2024: le novità

L’OnePlus Nord 3 si sta aggiornando alla versione software OxygenOS 14 di aprile 2024: ecco le novità apportate con il nuovo firmware.

Se possedete un OnePlus Nord 3 vi segnaliamo che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare anche in Europa un nuovo aggiornamento firmware basato sempre su Android 14.

Ecco i dettagli che sappiamo.

OnePlus Nord 3 ecco l’aggiornamento di aprile 2024: che cosa contiene?

Lo smartphone sta ricevendo tramite la classica modalità OTA (over the air) in Europa il nuovo firmware seriale CPH2493_14.0.0.510(EX01) che contiene al suo interno la versione software OxygenOS 14.0.0.510 (Android 14).

L’aggiornamento contiene novità dal punto di vista delle funzionalità, ottimizzazioni e nuove patch di sicurezza.

Questo è il change-log ufficiale rilasciato dall’azienda:

Sistema

Aggiunge un’opzione “Schermata parziale” nella Smart Sidebar.

Ora puoi creare collage di foto senza cornici in Foto.

Ora puoi tenere premuto il pulsante Volume giù per accendere la torcia quando lo schermo è spento.

Ora puoi inserire la prima lettera del nome di un’app per eseguire una ricerca fuzzy dalla barra di ricerca della schermata Home in modalità Cassetto.

Ora puoi regolare il volume delle singole app in base alle tue esigenze.

Migliora il design della barra del volume per facilità d’uso e coerenza visiva.

Migliora la stabilità del sistema.

Integra la patch di sicurezza Android di aprile 2024 per migliorare la sicurezza del sistema.

Considerato che l’aggiornamento è in diffusione da poche ore, è probabile che ci vorranno ancora alcuni giorni prima che tutti gli OnePlus Nord 3 ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di installare il nuovo software come sempre vi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono liberare spazio nella memoria interna se necessario (4-5GB liberi almeno) iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Fonte: Notizia ufficiale

