OnePlus Nord 3 prime immagini dal vivo e specifiche

Prime immagini dal vivo con packaging per il prossimo OnePlus Nord 3 e relative specifiche hardware svelate: i dettagli.

Non sappiamo ancora con certezza quando effettivamente sarà presentato, ma di fatto oggi sono state diffuse le prime immagini dal vivo con scatola del prossimo OnePlus Nord 3.

OnePlus Nord 3 si mostra in immagini dal vivo con packaging: i dettagli conosciuti

La versione fotografata è quella cinese, che in verità sarebbe l’OnePlus Ace 2V, ma che di fatto non cambierà nulla dal punto di vista del design e dell’hardware per la versione Globale/Europa.

Il colore mostrato è il classico Graphite, una sorta di grigio un po’ scuretto, ma sarà disponibile anche in Ciano e Blu classico.

Nelle foto si può vedere, e lo dice pure l’informatore, che sarà presente l’Alert Slider.

All’interno della confezione possiamo notare il caricabatteria ufficiale OnePlus da 80W che dovrebbe alimentare una batteria interna da 5000 mAh.

L’informatore afferma che l’OnePlus Nord 3 utilizza un display fluid AMOLED da 6.74 pollici di diagonale, con risoluzione 1.5K (2772×1240 pixel) e una frequenza di aggiornamento massima a 12oHz.

Come processore OnePlus ha scelto il chipset MediaTek Dimensity 9000 che dovrebbe essere affiancato almeno da 8GB di ram (fino a 12?) e almeno 128GB (fino a 256GB? di memoria interna.

Posteriormente le foto ci mostrano due grandi cerchi che al loro interno contengono tre sensori fotografici:

principale da 64MP,

ultra-grandangolare da 8MP

terzo sensore da 2MP

La fotocamera anteriore dedicata ai selfie dovrebbe essere invece da 16MP.

Come sistema operativo l’OnePlus Nord 3 debutterà con Android 13, interfaccia/software OxygenOS 13 e avrà la certificazione DRM Widevine L1.

Quando arriverà? Si parla di un possibile lancio a fine luglio 2023, ma non c’è ancora nulla di ufficiale.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter

