OnePlus Nord 4 16-512GB prezzo Black Friday: fino a 200 euro risparmiati

L’OnePlus Nord 4 con l’arrivo del Black Friday si taglia il prezzo: il coupon vi fa risparmiare quasi 200 euro rispetto al prezzo di listino ufficiale.

Tra gli smartphone di fascia medio-alta l’OnePlus Nord 4 sicuramente è tra i più equilibrati in termini di prestazioni, multimedialità e qualità costruttiva.

Il suo debutto in Italia l’ha fatto con un prezzo di vendita al lancio pari a 599 euro per la versione 16-512GB, e a 499 euro per la versione 12-256GB.

Con l’arrivo del Black Friday adesso il prezzo di questo smartphone scende di molto: si toccano quasi i 200 euro di risparmio.

OnePlus Nord 4 offerta Black Friday: taglio al prezzo fino a quasi 200 euro

Pro e contro: scopriamo meglio l’OnePlus Nord 4

Cerchiamo di riassumere i punti di forza e le mancanze di questo smartphone per capire se rispetta le vostre esigenze.

PRO:

Qualità costruttiva con materiali premium grazie alla scocca unibody in metallo lavorato

Certificazione IP65 contro acqua e sporcizia in generale

Display FLUID AMOLED da 6.74 pollici, frequenza di aggiornamento a 120Hz, risoluzione 1.5K 2772 x 1240 pixel, supporto HDR10+ e luminosità di picco su tutto il display di 2150 nit.

Durata della batteria da 5500 mAh più che buona con supporto alla ricarica rapida veloce da 100W

Qualcomm SM7675 Snapdragon 7+ Gen 3: un buon chipset con prestazioni generali più che rispettabili per la fascia media-alta, e un basso consumo energetico

Altoparlanti stereo

La Fotocamera principale garantisce foto di buona qualità sia in condizione di luce che di bassa luminosità

Memoria ram LPDDR5X e memoria interna UFS 4.0

Quantitativo di ram e memoria interna superiore rispetto alla media della concorrenza: garantisce una longevità migliore

Contro:

Non c’è nessun caricabatterie nella confezione

Assenza del jack da 3.5mm e dello slot per microSD

La fotocamera per selfie e quella ultra grandangolare sono giusto sufficienti per la fascia di prezzo

“Solo” 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo, parte con Android 14 e arriverà ad Android 18 (competitori come Samsung e Google Pixel fanno meglio)

Di fatto si può dire che l’OnePlus Nord 4 è uno smartphone equilibrato già con il suo prezzo di listino, ma con lo sconto potrebbe diventare per molti un ottimo affare.

OnePlus Nord 4 l’offerta black friday: ecco i dettagli

Adesso potete acquistare L’OnePlus Nord 4 versione 16-512GB al prezzo di 412,99 euro IVA e spedizione inclusa (VS 599 euro listino) utilizzando il codice Coupon PSPRNOV24 nei seguenti colori:

Colore Obsidian Midnight (Nero) tramite il LINK https://ebay.us/y7avyh

tramite il LINK https://ebay.us/y7avyh Colore Oasis Green (verde chiaro) tramite il LINK https://ebay.us/brGjIv

In qualità di Affiliato Ebay io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità potrebbero variare nel tempo

La versione 12-256GB può essere invece acquistata a 384,90 euro IVA e spedizione inclusa (VS 499 euro listino) utilizzando il codice Coupon PSPRNOV24 nei seguenti colori:

Colore Obsidian Midnight (Nero) tramite il LINK https://ebay.us/MZaqEh

tramite il LINK https://ebay.us/MZaqEh Colore Oasis Green (verde chiaro) tramite il LINK https://ebay.us/osngyr

In qualità di Affiliato Ebay io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità potrebbero variare nel tempo

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono ITA, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso).

E’ spedito da magazzino ITALIA con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi con corriere.

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Oneplus Europa e di due anni da parte del rivenditore italiano.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 30 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso, e il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Dettagli sul coupon:

Codice coupon: PSPRNOV24

Valore coupon: fino a 40 euro a seconda della spesa

Numero utilizzi: 2 per ogni utente

Fine: 8 dicembre 2024 ore 23:59

