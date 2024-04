OnePlus Nord 4 e Nord CE4 Lite svelati i chipset

Svelati i presunti chipset che saranno utilizzati dai prossimi smartphone OnePlus Nord 4 e Nord CE4 Lite: ecco i dettagli che sono stati trapelati.

Dopo il lancio di un paio di settimane fa del Nord CE4, al momento non ancora disponibile alla vendita in Europa, Oneplus pare che stia lavorando per il lancio di altri due smartphone.

Stiamo parlando dell’OnePlus Nord 4 e della versione LITE del CE4.

OnePlus Nord 4 e Nord CE4 Lite: questi dovrebbero essere i chipset che utilizzeranno

Sappiamo già che il Nord CE4 utilizza il chipset Snapdragon 7 Gen 3, e i nuovi rumors affermano che i due prossimi smartphone continueranno ad utilizzare chip fatti da Qualcom.

Infatti da quello che è trapelato il Nord 4 utilizzerà il chipset Snapdragon 7+ Gen 3, mentre la versione Nord CE4 Lite si dovrà accontentare dello Snadpragon 6 Gen 1.

Considerato che l’OnePlus Ace 3V in Cina (ufficializzato lo scorso mese) utilizza lo Snapdragon 7+ Gen 3 si ipotizza già che quest’ultimo verrà commercializzato a livello internazionale proprio con il nome di Nord 4.

Per questo si immaginano già le caratteristiche principali dell’OnePlus Nord 4:

display AMOLED da 6,74 pollici, risoluzione 1240×2772 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, luminosità di picco di 2150 nits

12/16GB di ram e 256/512GB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0

fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS)

sensore Ultra Grandangolare da 8MP

camera Selfie da 16MP

batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 100W

sistema operativo Android 14 con OxygenOS 14

Per quanto riguarda invece l’OnePlus Nord CE4 Lite non ci sono ancora altri dettagli sulle sue principali componenti hardware, quindi per il momento non ci resta che aspettare.

Ovviamente considerato che l’azienda cinese non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

