OnePlus Nord 4 punta sul design: prezzo e altre caratteristiche

Ufficializzato anche per l’Italia il nuovo OnePlus Nord 4 che punta al design e ai materiali in primo luogo: prezzo ed altre caratteristiche hardware da conoscere.

A distanza di poco più di un anno dal lancio dell’OnePlus Nord 3, oggi l’azienda cinese ha presentato il suo successore: l’OnePlus Nord 4.

Rispetto al modello precedente ci sono miglioramenti sia dal punto di vista del design (materiali e qualità costruttiva) che dal punto di vista hardware.

OnePlus Nord 4 differenze con OnePlus Nord 3: le principali caratteristiche e il prezzo di vendita

Design e display

Il primo cambiamento che si nota rispetto all’Oneplus Nord 3 è la presenza di una design unibody in metallo, quindi viene abbandonata completamente la rifinitura in plastica e il vetro posteriore.

Adesso il telefono è tutto in alluminio (pure i pulsanti e altro) ed è disponibile in tre diverse colorazioni che hanno variazioni sulle texture: Obsidian Midnight, Mercurial Silver, Oasis Green.

Migliorata pure la certificazione per la resistenza all’acqua e alla polvere che arriva ad IP65 contro la precedente IP54.

Il Nord 4 ha dimensioni pari a 162.6 x 75 x 7.99 mm (leggermente più sottile e lungo del Nord 3) con un peso di 199,5 grammi (un po’ più peso).

Non cambia la grandezza del display Fluid Amoled che rimane da 6.74 pollici di diagonale con risoluzione 1,5K da 2772 x 1240 pixel, stessa frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto all’HDR10+, ma sul Nord 4 la luminosità di picco adesso raggiunge i 2150 nit (contro 1750 versione precedente).

Rimane lo scanner per le impronte digitali sotto il display.

Processore e memoria

Cambia il chipset sul modello 2024: adesso viene utilizzato il chipset Qualcomm SM7675 Snapdragon 7+ Gen 3 con processo produttivo a 4nm (VS Mediatek Dimensity 9000), un Octa-Core (1×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.6 GHz Cortex-A720 & 3×1.9 GHz Cortex-A520) con GPU Adreno 732.

Non ci saranno grossi miglioramenti prestazionali, ma qualcosa in più rispetto al Nord 3 c’è.

Importante notare che poi il modello Nord 4 è disponibile con 12-16GB di ram (vs 8-12GB del Nord 3) e adesso utilizza memoria interna da 256-512GB di tipo UFS 4.0 (VS UFS 3.1).

Sfortunatamente niente slot per le microSD.

Multimedialità

Lato multimedialità l’OnePlus Nord 4 adesso utilizza solo due fotocamere posteriori invece di tre (Nord 3).

La camera principale è un nuovo sensore Sony da 50 MP, f/1.8, 25mm (grandangolare), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS, mentre il secondo sensore è la stessa ultra grandangolare del Nord 3 da 8 MP, f/2.2, 112˚, 1/4.0″, 1.12µm; di fatto viene abbandonata la macro da 2MP

Rimane invariate la camera per selfie con sensore da 16 MP, f/2.4, 24mm (grandangolo), 1.0µm.

Il telefono può sempre registrare video in 4K a 60 fps ma solo con la camera principale.

L’audio mantiene gli altoparlanti stereo, ma anche in questo modello manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Poche differenze tra i due modelli a livello di connettività:

Bluetooth 5.4 vs Bluetooth 5.2

stessi GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Wi-Fi 6 dual band

chipset NFC

porta ad infrarossi

Porta USB Type C 2.0

Connettività 5G dual sim, niente eSim.

Batteria e sistema operativo

Qua Oneplus ha fatto altri interessanti miglioramenti.

Infatti l’OnePlus Nord 4 adesso monta una batteria da 5500 mAh (VS 5000 mAH) con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 100W (VS 80W.

Secondo il produttore con il caricabatteria VOOC da 100W (non incluso in confezione) si può ricaricare la batteria del Nord 4 da 0 al 100% in appena 28 minuti.

Ci sono quattro anni di garanzia sulla batteria: ovvero Oneplus garantisce una capacità tipica del 80% dopo oltre 1600 cicli di ricarica completa.

Come sistema operativo il Nord 4 debutta con OxygenOS 14 basata su Android 14 e il produttore garantisce 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 18) e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza e funzionalità.

OnePlus ha anche pubblicizzato il Nord 4 come il primo telefono internazionale con un chipset di fascia media che può sfruttare l’intelligenza artificiale.

Le funzionalità AI attualmente attive (non in tutte le lingue) che lo consentono sono AI Audio Summary, AI Note Summar e AI Linkboost che si riconnette alle reti mobili “più velocemente che mai”.

Prezzi e disponibilità OnePlus Nord 4 in Italia

L’OnePlus Nord 4 è disponibilità in Italia a partire da 499 euro per la versione 12-256GB e a 599 euro per la versione 16-512GB.

