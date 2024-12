OnePlus Nord 4 si aggiorna ad Android 15: i dettagli

L’aggiornamento ad Android 15 con OxygenOS 15 è partito sugli OnePlus Nord 4 in India: ecco quello che dovete conoscere.

Buone notizie per tutti coloro che possiedono un OnePlus Nord 4, dato che l’azienda asiatica ha finalmente iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 15.

Vediamo di conoscere quali sono le principali novità.

OnePlus Nord 4 aggiornamento Android 15 partito: le principali novità

Va detto comunque che ad oggi 5 dicembre 2024 l’aggiornamento con l’interfaccia OxygenOS 15 è stata rilasciata solo sulla variante India dell’OnePlus Nord 4 con il firmware seriale IN: CPH2661_15.0.0.300(EX01), scaricabile tramite al classica modalità OTA (over the air).

Questo significa che potrebbero passare ancora un paio di settimane prima che i Nord 4 venduti in Europa (o Globali/Nord Americani) possano ricevere la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni -> info telefono -> aggiornamenti.

Le novità della OxygenOS 15 basata su Android 15 per l’OnePlus Nord 4

Possiamo conoscere le principali novità della nuova release software grazie al change-log ufficiale (tradotto):

Animazioni

È disponibile un motore grafico di sistema all’avanguardia per offrire prestazioni di rendering e animazione superiori. La sua innovativa architettura di disegno parallelo assicura immagini fluide e ininterrotte, anche quando si passa da un’app all’altra o si spinge il sistema al limite. Stabilità e fluidità sono garantite in qualsiasi condizione.

L’animazione parallela copre più elementi, come widget, componenti e cartelle, garantendo transizioni fluide e animazioni fluide, anche in caso di frequenti interruzioni.

La coerenza dello scorrimento a livello di sistema è estesa alle app di terze parti, comprese le interfacce WebView, per un’esperienza di scorrimento uniforme nell’intero sistema.

Effetti visivi

La schermata Home è stata rinnovata con icone di nuovo design, presentando un nuovo aspetto con proporzioni equilibrate e colori migliorati per immagini più piene e nitide.

Numerose icone delle funzioni del sistema sono state riviste per migliorare l’uniformità visiva in tutto il sistema.

Il design con angoli arrotondati è stato migliorato per garantire uniformità e una curvatura continua è applicata in tutto il sistema.

Temi

I nuovi temi Flux presentano una vasta gamma di temi di alta qualità, che consentono la personalizzazione con sfondi di sistema e foto personali per un tocco personalizzato.

Ampia personalizzazione aggiunta per Always-On Display, schermata di blocco e schermata Home. Le modalità Flux e Classic sono supportate per Always-On Display. La fusione dei colori dell’orologio, gli sfondi sfocati, gli effetti di profondità AI, i riempimenti automatici AI e altro sono supportati per la schermata di blocco. Gli sfondi sfocati e altro sono supportati per la schermata Home.

I nuovi temi Flux presentano animazioni di transizione fluide e senza interruzioni tra Always-On Display, schermata di blocco e schermata Home per una migliore coerenza visiva.

Avvisi in tempo reale

Il nuovo design di Live Alerts si concentra sulla visualizzazione efficiente delle informazioni, posizionate centralmente per una visualizzazione bilanciata e semplificata.

La nuova interazione Live Alerts consente di espandere le capsule in schede dettagliate con un tocco, offrendo un accesso efficiente a più attività live tramite scorrimento nella barra di stato.

Il nuovo sistema di animazione Live Alerts offre un design fluido ed elastico ed effetti di sfocatura dinamici in tempo reale, rendendo la grafica delle carte più fluida e raffinata.

Foto in diretta

La durata della foto live è stata allungata a 3 secondi, consentendo di catturare più momenti.

Modifica delle foto

La nuova funzionalità di fotoritocco reversibile a livello globale salva le impostazioni di modifica precedenti per modifiche successive senza interruzioni, garantendo un flusso creativo ininterrotto.

È stata migliorata l’integrazione tra la fotocamera e i filtri, consentendo la post-editing, la modifica o la rimozione dei filtri applicati in Foto.

Finestra mobile e vista divisa

Nuovi gesti per le finestre mobili: puoi scorrere verso il basso un banner di notifica per aprire una finestra mobile, scorrere verso il basso per ingrandirla, scorrere verso l’alto per chiuderla e scorrere lateralmente per nasconderla.

Le finestre ridimensionabili Split View consentono di trascinare il divisore o di toccare la finestra per visualizzare un’area più ampia.

Notifiche e impostazioni rapide

La nuova modalità Split consente un accesso separato al cassetto delle notifiche (scorrimento in alto a sinistra) e alle Impostazioni rapide (scorrimento in alto a destra), con scorrimento verso sinistra o verso destra per passare da una all’altra.

Le Impostazioni rapide sono state rinnovate con un layout visivamente più accattivante e coerente, oltre ad animazioni perfezionate e migliorate.

Condividi OnePlus

Nuova funzionalità di trasferimento file con dispositivi iOS, per connettersi e condividere facilmente i file tramite OnePlus Share.

Ora puoi condividere facilmente le foto live con i dispositivi iOS nelle vicinanze.

Batteria e ricarica

La nuova funzione “Limite di carica” ​​interrompe la carica all’80%, contribuendo a prolungare la durata della batteria e a ridurne al minimo il degrado.

Il nuovo promemoria di protezione della batteria attiva la funzione Limite di carica se il dispositivo rimane in carica per troppo tempo, migliorando la protezione della batteria.

Di più

Sono stati aggiunti gli esclusivi display OxygenOS Always-On e gli stili dell’orologio nella schermata di blocco per un’esperienza visiva unica.

Il nuovo widget dell’orologio nella schermata Home ti offre la flessibilità di ridimensionarlo come preferisci.

Un Easter egg è stato aggiunto alla Calcolatrice e apparirà quando si digita “1+=”, incarnando la mentalità “Never Settle” di OnePlus.

Sono stati aggiunti nuovi sfondi per conferire al tuo dispositivo lo stile esclusivo di OnePlus.

Sono stati aggiunti design esclusivi per le icone delle app OxygenOS, offrendo un’esperienza visiva innovativa.

Ora puoi scorrere verso l’alto verso sinistra per abilitare rapidamente Split View quando un’app è visualizzata a schermo intero.

Ora puoi cercare le note tramite pinyin e gli allegati, come l’audio, nelle tue note.

Lo stile e l’aspetto visivo dei widget Note sono stati migliorati, rendendoli più accattivanti e pratici.

Le app presenti in cartelle di grandi dimensioni possono ora essere visualizzate in griglie 3 × 3.

Ottimizza i widget dell’Orologio nella schermata Home.

Ottimizza i widget di Note nella schermata Home.

L’esperienza multitasking è migliorata grazie al passaggio automatico all’ultima app utilizzata nella visualizzazione delle attività recenti, per un passaggio più semplice da un’app all’altra.

La modalità Drawer è ottimizzata per mantenere il layout dell’app nella schermata Home esistente al momento dell’accesso iniziale.

Riservatezza

La cassaforte privata è ottimizzata implementando visualizzazioni categorizzate per immagini, video e documenti, semplificando la gestione dei dati.

È stata aggiunta una nuova voce nella schermata Home per le app nascoste, consentendo un accesso rapido toccando la cartella e verificando la password di privacy.

Wi-Fi

L’esperienza multi-rete è stata migliorata per offrire transizioni più efficienti, accurate e ininterrotte tra le reti

Fonte: Notizia ufficiale

