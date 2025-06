Secondo recenti rumors questa sarebbe la data di annuncio dei prossimi smartphone OnePlus Nord 5 e Nord CE 5: ecco quello che sappiamo al momento.

Sembra che non manchi molto al lancio di due nuovi smartphone uno dedicato alla fascia media e uno alla fascia media-bassa da parte di OnePlus.

Si tratta dell’OnePlus Nord 5 e Nord CE 5, entrambi sulla carta arriveranno tra poco meno di un mese.

OnePlus Nord 5 e Nord CE 5: questa la data dell’annuncio?

Secondo i rumors entrambi i due smartphone saranno presentati in Cina in data 8 luglio 2025.

Il Nord 5 sarà ovviamente il successore dell’attuale Nord 4 che è stato annunciato dall’azienda cinese a metà luglio del 2024, mentre il Nord CE 5 sarà il successore del Nord CE 4 (mai arrivato da noi) uscito nel mese di aprile 2024.

Non c’è ancora una data di riferimento per l’eventuale annuncio dedicato al mercato Europeo, ma possiamo aspettarci l’arrivo entro la fine di agosto 2025 (uno solo o entrambi non lo sappiamo).

Le caratteristiche hardware di entrambi: i rumors

Per quanto riguarda le caratteristiche hardware, rumors affermano che l’OnePlus Nord 5 utilizzerà un display OLED con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento a 120Hz e monterà un sensore per le impronte digitali sotto il pannello.

Si prevede l’utilizzo del chipset Mediatek Dimensity 9400e, probabilmente abbinato a 12-16GB di ram e fino a 512GB di memoria interna.

A livello di comparto multimediale ci sarebbe una fotocamera principale da 50MP, un’ultra grandangolare da 8MP e una fotocamera selfie da 16MP.

Punto forte del telefono sarà sicuramente l’utilizzo di una presunta batteria da ben 7000 mAh con la ricarica rapida via cavo a 100W.

La variante Nord CE 5 avrà invece probabilmente un display piatto OLED da 6.7 pollici, risoluzione FHD+ e frequenza 120Hz.

Il chipset dovrebbe essere il MediaTek Dimensity 8350 abbinato a 8GB di ram e 256GB di memoria interna.

La multimedialità prevederebbe anche qua una fotocamera principale da 50MP, un Ultra Grandangolare da 8MP e una camera selfie da 16MP.

Pure sul modello CE la batteria sarà grande: si dovrebbe arrivare ad un’unità da ben 7100 mAh con ricarica rapida via cavo a 80W.

Mancano ancora i prezzi, ma ci aspettiamo costi di listino simili a quelli della generazione precedente.

Comunque dato che non c’è nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

