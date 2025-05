OnePlus Nord 5 prime specifiche svelate: i rumors

Svelate in anteprima le presunte specifiche hardware principali del prossimo OnePlus Nord 5: ecco quello che sappiamo al momento.

Considerato che l’OnePlus Nord 4 è stato lanciato sul mercato la scorsa estate, ci si aspetta che l’azienda cinese sia molto vicina al lancio del suo successore.

Oggi abbiamo infatti dettagli più concreti sul prossimo OnePlus Nord 5.

OnePlus Nord 5: queste potrebbero essere le specifiche finali secondo i rumors

Da quello che è trapelato, sembra che il prossimo Nord 5 utilizzerà un display piatto con tecnologia OLED, risoluzione nativa 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Sotto il display sarà presente pure lo scanner per le impronte digitali; da conoscere se utilizzerà una tecnologia ottica o ultrasuoni.

Per quanto riguarda il chipset, pare che l’azienda cinese abbia scelto di utilizzare un nuovo chipset (non ancora annunciato): il Mediatek Dimensity 9400e.

Si tratterebbe di una versione un po’ depotenziata del Mediatek 9400, ma sulla carta decisamente più potente dell’attuale Snapdragon 7+ Gen 3 montato sull’Oneplus Nord 4.

Lato multimedialità si prevede una fotocamera principale da 50MP con OIS, abbinata ad una fotocamera ultra grandangolare da 8MP e una fotocamera selfie da 16MP.

Sembra anche previsto l’utilizzo di un’altoparlante stereo.

Novità interessante sembra il comparto batteria.

Si prevede infatti che l’OnePlus Nord 5 utilizzerà una batteria da ben 7000 mAh, un bel passo in avanti rispetto a quella da 5500 mAh del modello Nord 4.

Sulla carta il prossimo dispositivo dovrebbe garantire pure una ricarica rapida via cavo a 100W.

Il telefono dovrebbe avere una scocca in plastica ma la rifinitura posteriore sarà in vetro per conferirli un aspetto più premium.

Considerato comunque che OnePlus non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

