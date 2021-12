OnePlus Nord CE 2 5G in arrivo: cambio di chipset confermato

Ultimi rumors sull’arrivo del prossimo OnePlus Nord CE 2 5G che arriverà con un nuovo chipset: ecco i dettagli trapelati al momento.

L’OnePlus Nord CE è stato annunciato a giugno di quest’anno, e ci si aspettava l’arrivo di un suo successore più o meno nello stesso periodo di riferimento del 2022.

Pare invece che l’azienda cinese sia intenzionata a lanciare il successore prima del previsto.

Lo smartphone dovrebbe chiamarsi OnePlus Nord CE 2 5G e dovrebbe debuttare nel mese di gennaio-febbraio 2022 in India.

OnePlus Nord CE 2 5G: ecco i primi dettagli sul prossimo smartphone 5G

Da quello che è trapelato il dispositivo dovrebbe montare il chipset Dimensity 900 5G, chipset che sostituirà lo Snapdragon 750G dell’attuale modello.

A livello di memoria sembra che il dispositivo le classiche varianti che partono da 6GB di ram e 128GB di rom fino ad arrivare ai 12GB di ram e 256GB di rom.

Ci si aspettano altri pochi cambiamenti tra i due dispositivi.

L’informatore afferma che ci sarà probabilmente lo stesso display Amoled da 6.4 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Lato fotocamera prevista una tripla sensore posteriore da 64MP (Principale) + 8MP (Ultra grandangolare) + 2MP (Profondità).

L’OnePlus Nord CE 2 5G monterà probabilmente una batteria interna da 4500 mAh che supporterà questa volta la ricarica rapida fino a 65W (contro i 30W del modello attuale).

Anche il design non dovrebbe subire importanti cambiamenti con frame in plastica e vetro anteriore e posteriore: praticamente il Nord CE 2 5G sarà un refresh del modello attuale.

per quanto riguarda il prezzo di vendita in India si pensa che lo smartphone debutterà a 24.000 rupie indiane, ovvero circa 280 euro attuali (299 euro in Europa di sicuro).

Ovviamente, dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di OnePlus, prendete tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

