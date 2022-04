OnePlus Nord CE 2 5G nuovo aggiornamento OxygenOS A.11: le novità

A circa un paio di settimane dal suo debutto sul mercato l’OnePlus Nord CE 2 5G sta ricevendo il nuovo aggiornamento OxygenOS A.11: i dettagli sulle novità.

Se avete acquistato di recente un OnePlus Nord CE 2 5G nei prossimi giorni riceverete molto probabilmente una nuova notifica di aggiornamento.

Infatti lo smartphone in queste ore ha iniziato a ricevere tramite la classica modalità OTA (over the air) il nuovo aggiornamento software OxygenOS A.11.

OnePlus Nord CE 2 5G si aggiorna alla OxygenOS A.11: i dettagli sulle novità

La versione OxygenOS A.11 è basata sul sistema operativo Android 11 e punta su ottimizzazioni e nuove patch di sicurezza.

Quindi ancora niente aggiornamento alla versione Android 12.

Da quello che possiamo leggere, tradotto, questo è il change-log ufficiale dei cambiamenti:

Sistema Stabilità del sistema migliorata Patch di sicurezza Android aggiornata al mese di marzo 2022

Telecamera Esperienza della fotocamera ottimizzata



Considerato che l’aggiornamento in questione è in diffusione in maniera graduale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i Nord CE 2 5G ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi suggeriamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di passare al nuovo software è consigliato:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone;

iniziare a scaricare e poi installare la nuova versione software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

