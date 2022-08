OnePlus Nord CE 2 5G si aggiorna ad Android 12 con OxygenOS 12: le novità

Ufficiale il rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 con OxygenOS 12 per l’OnePlus Nord CE 2 5G: ecco le principali novità elencate dal change-log.

Se possedete un OnePlus Nord CE 2 5G è probabile che nei prossimi giorni riceverete una notifica di aggiornamento.

OnePlus Nord CE 2 5G si aggiorna ad Android 12: i dettagli

L’azienda cinese ha infatti iniziato a rilasciare in maniera graduale l’aggiornamento ad Android 12 tramite la classica modalità OTA (Over the air).

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, controllate voi stessi manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare è consigliabile:

effettuare un backup completo dei dati salvati sul telefono (o almeno dei dati più importanti) liberare un po’ di spazio nella memoria interna: 4-5GB basteranno iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Le novità della OxygenOS 12 basata su Android 12 per l’OnePlus Nord CE 2 5G

Queste sono le principali novità elencate dal change-log ufficiale (tradotto):

Sistema Icone desktop ottimizzate con trame migliorate, utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli Ottimizzato l’AI System Booster alla versione 2.1 per supportare il funzionamento del sistema senza intoppi anche quando il carico è elevato Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure

Modalità scura Aggiunti tre livelli regolabili, che offrono un’esperienza utente più personalizzata e confortevole

Ripiano Nuove opzioni di stile aggiunti per le schede: rendono i contenuti dei dati più visivi e più facili da leggere Appena aggiunto l’accesso a OnePlus Scout in Shelf, che ti consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc. Aggiunga OnePlus Watch Card nello scaffale, per dare una facile occhiata al tuo stato di salute

Equilibrio tra lavoro e vita privata Nuova funzione Work Life Balance, che ti consente di passare facilmente dalla modalità Work e Life tramite impostazioni rapide Recentemente supportato il cambio automatico della modalità lavoro/vita, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi, e ora portando anche profili di notifica app personalizzati

Galleria Aggiunto il passaggio tra diversi layout con un gesto di pizzicamento con due dita, il riconoscimento intelligente delle immagini di migliore qualità e il ritaglio della miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

Canvas AOD Nuovi stili di linee e colori aggiunti di recente, per un’esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti Nuovi pennelli e tratti aggiunti di recente e supporto per la regolazione del colore



Fonte: Forum ufficiale