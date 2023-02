L’OnePlus Nord CE 2 5G ha iniziato a ricevere l’aggiornamento OxygenOS 13 basata sul sistema operativo Android 13: ecco i dettagli da conoscere.

Se possedete un OnePlus Nord CE 2 5G nei prossimi giorni dovreste ricevere una notifica di aggiornamento del sistema operativo.

OnePlus Nord CE 2 5G si aggiorna ad Android 13 con la OxygenOS 13: i dettagli

L’azienda cinese ha infatti iniziato a rilasciare in maniera graduale l’aggiornamento alla versione software OxygenOS 13 basata sul sistema operativo Android 13.

Infatti l’aggiornamento sarà disponibile prima agli utenti che hanno partecipato alle versioni Open Beta e poi successivamente sarà rilasciato a tutti gli altri utenti.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Oneplus Nord CE 2 5G che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un backup completo (o dei dati più importanti) liberare un po’ di spazio nella memoria interna se necessario iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Novità OxygenOS 13 basata su Android 13 per l’OnePlus Nord CE 2 5G

Questo è il change-log ufficiale dell’aggiornamento:

Design acquamorfico

• Aggiunge i colori del tema Aquamorphic Design per un maggiore comfort visivo.

• Applica la filosofia Aquamorphic Design alle animazioni per renderle naturali e vivide.

• Aggiunge Shadow-Reflective Clock, con ombre che simulano l’orientamento del sole e della luna.

• Aggiunge un widget dell’orologio mondiale della schermata Home per mostrare l’ora in diversi fusi orari.

• Aggiornamenti a Quantum Animation Engine 4.0, con una nuova funzione di riconoscimento del comportamento, che riconosce gesti complessi e fornisce interazioni ottimizzate.

• Ottimizza i livelli dell’interfaccia utente per un’esperienza visiva più chiara e ordinata.

• Applica movimenti fisici reali alle animazioni per renderle più naturali e intuitive.

• Ottimizza il design del widget per rendere le informazioni più facili e veloci da trovare.

• Ottimizzati i caratteri per una migliore leggibilità.

• Ottimizza le icone di sistema utilizzando la combinazione di colori più recente per rendere le icone più facili da riconoscere.

• Arricchisce e ottimizza le illustrazioni per i servizi incorporando elementi multiculturali e inclusivi.

Efficienza

• Aggiunge cartelle di grandi dimensioni alla schermata Home. Ora puoi aprire un’app in una cartella ingrandita con un solo tocco e girare le pagine nella cartella con un tocco.

• Aggiunge un nuovo tipo di display sempre attivo che mostra informazioni in tempo reale su musica, ride-hailing e consegna di cibo. (Supporta solo alcune app)

• Aggiunto il controllo della riproduzione multimediale e ottimizza l’esperienza delle impostazioni rapide.

• Aggiunge più strumenti di markup per la modifica degli screenshot.

• Aggiunto il supporto per l’aggiunta di widget alla schermata Home, rendendo la visualizzazione delle informazioni più personalizzata.

• Aggiornamenti Doodle in Notes. Ora puoi disegnare sulla grafica per prendere appunti in modo più efficiente.

Interconnessione continua

• Ottimizza la connettività degli auricolari per offrire un’esperienza più fluida.

Personalizzazione

• Ottimizza Bitmoji per offrire più animazioni Always-On Display.

• Ottimizzato Insight Always-On Display, con impostazioni di Always-On Display più personalizzate disponibili.

• Ottimizza l’Always-On Display di Portrait Silhouette, con più strumenti di disegno e colori delle linee disponibili.

Sicurezza e riservatezza

• Aggiunge una funzione di pixelizzazione automatica per gli screenshot delle chat. Il sistema può identificare e pixelare automaticamente le immagini del profilo e visualizzare i nomi in uno screenshot della chat per proteggere la tua privacy.

• Ottimizza la cassaforte privata. L’Advanced Encryption Standard (AES) viene utilizzato per crittografare tutti i file per una maggiore sicurezza dei file privati.

Salute e benessere digitale

• Aggiunge Kid Space. Quando sei in Kid Space, l’app del tuo browser passa automaticamente alla modalità Kids per creare uno spazio a misura di bambino.

• Aggiunge comfort per gli occhi in Kid Space per proteggere la vista dei bambini.

Ottimizzazione delle prestazioni

• Aggiunge Dynamic Computing Engine per migliorare la velocità del sistema, la stabilità, la durata della batteria e l’esperienza dell’app.

Esperienza di gioco

• Aggiornamenti a HyperBoost GPA 4.0 per stabilizzare il frame rate e bilanciare le prestazioni e il consumo energetico in scenari chiave.

