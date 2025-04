OnePlus Nord CE5 in arrivo con una grande batteria

Svelata la presunta batteria che sarà montata sul prossimo OnePlus Nord CE5, che sarà significativamente più grande di quella dell’OnePlus Nord CE4.

E’ passato quasi un anno dal lancio dell’OnePlus Nord CE4 e secondo vari rumors l’azienda cinese è molto vicina al lancio del suo successore ovvero il modello Nord CE5.

Oggi in anteprima le voci di corridoio ci permettono di conoscere alcuni dettagli sulla sua batteria e hardware.

OnePlus Nord CE5 in arrivo: avrà una batteria decisamente più potente di Nord CE4

Vi ricordo, se non lo sapete o non ricordate bene, che l’attuale OnePlus Nord CE4 (mai commercializzato da noi) monta una batteria interna da 5500 mAh, uno standard abbastanza comune per gli smartphone del 2024.

Ebbene secondo le più recenti voci di corridoio il prossimo OnePlus Nord CE5 monterà una batteria da ben 7100 mAh, un incremento molto importante che lo renderà tra gli smartphone con l’autonomia più performante del 2025.

Possiamo aspettarci anche una ricarica rapida via cavo piuttosto veloce, dato che OnePlus in questo campo è sempre stata avanti con i tempi anche per gli smartphone non top di gamma.

I rumors affermano inoltre che l’OnePlus Nord CE5 potrebbe uscire o con un chipset Snapdragon 7 Gen 4 di Qualcomm o con un chipset Dimensity 8400 di Mediatek.

Sono entrambi due chipset che dovrebbero garantire prestazioni più che adeguate per la fascia di prezzo dello smartphone.

E questo è tutto.

Sfortunatamente non ci sono ancora altri dettagli sul prossimo Nord CE5 lato componentistica hardware.

Non ci resta che aspettare future indiscrezioni in merito e ricordarvi, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di OnePlus, di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

