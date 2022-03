OnePlus Nord e Nord N10 5G si aggiornano con le patch di marzo 2022

L’ultima versione aggiornata della OxygenOS 11 apporta le patch di marzo 2022 per gli OnePlus Nord, e Nord N10 5G: i dettagli.

Niente di particolarmente stravolgente in arrivo per i possessori di uno smartphone OnePlus Nord o della versione Nord N10 5G.

Entrambi i due dispositivi stanno infatti ricevendo un nuovo aggiornamento software che è unicamente improntato sull’installazione delle nuove patch di sicurezza marzo 2022.

Per essere più precisi il Nord sta ricevendo l’aggiornamento OxygenOS 11.1.10.10 basato su Android 11:

Sistema Stabilità del sistema migliorata Patch di sicurezza Android aggiornata al mese di marzo 2022.



Invece il Nord N10 5G si sta aggiornando alla versione software OxygenOS 11.0.5 anch’esso basato su Android 11:

Sistema [Aggiornato] Patch di sicurezza Android al mese di marzo 2022.



Gli aggiornamenti in questione si stanno diffondendo tramite la classica modalità OTA (over the air) in maniera graduale.

Potrebbero volerci quindi ancora alcuni giorni prima che tutti gli utenti OnePlus Nord e Nord 10 5G ricevevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate nella sezione impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Nel momento in cui riceverete la notifica di aggiornamento, prima di passare al nuovo software è consigliabile:

Effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati nella memoria del telefono; iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software OxygenOS solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via