OnePlus Nord N10 5G si aggiorna con la OxygenOS 10.5.8: le novità

Segnaliamo ai possessori italiani e non di un OnePlus Nord 10 5G che in queste ultime ore l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un aggiornamento con una nuova versione software della OxygenOS.

OnePlus Nord N10 5G si aggiorna alla versione OxygenOS 10.5.8: le novità

La OxygenOS in questione è la versione 10.5.8 (versione Europa e Nord America) ed è sempre basata sul sistema operativo Android 10.

L’aggiornamento in questione è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 4G-5G dello smartphone.

Potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli utenti ricevano la notifica automatica dell’aggiornamento, quindi vi consigliamo di tener sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

La nuova versione OxygenOS 10.5.8 ha lo scopo principale di ottimizzare e migliorare le prestazioni generali dello smartphone, della camera della connettività.

Questo è il change-log ufficiale della OxygenOS 10.5.8 per l’OnePLus Nord 10 5G:

Sistema Ottimizzato il Consumo energetico del sistema (migliorata l’autonomia della batteria); Patch di sicurezza Android aggiornata a dicembre 2020; Pacchetto Google Mobile Service aggiornato a settembre 2020; Stabilità del sistema migliorata;

Telecamera Migliorata l’esperienza di ripresa con la fotocamera;

Rete Migliorata la stabilità della connessione della rete mobile per una migliore esperienza d’uso.



Vi ricordiamo che lo smartphone godrà dell’aggiornamento ad Android 11 e di ulteriori 2 anni di patch di sicurezza del sistema operativo.

