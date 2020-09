OnePlus Nord N10 in arrivo negli USA: primo teaser ufficiale su Instagram

OnePlus Nord N10 è stato ufficializzato dall’azienda taiwanese e arriverà nel mercato USA nel mese di ottobre 2020: ecco i dettagli che sappiamo.

Da alcune settimane sul web sono presenti alcuni rumors che affermano l’arrivo di un nuovo dispositivo OnePLus dedicato unicamente al mercato americano.

Il prodotto dovrebbe prendere il nome di OnePlus Nord N10 e arriverà entro la fine di ottobre 2020.

OnePlus Nord N10 in arrivo negli USA: ecco cosa sappiamo al momento

Proprio oggi l’azienda taiwanese ha certificato l’arrivo di questa variante con un nuovo teaser pubblicitario dedicato ai consumer USA su Instagram.

Dovrebbe trattarsi di uno smartphone con connettività 5G che monterà molto probabilmente il nuovo chipset Snapdragon 690 di Qualcomm,

Allo Snapdragon 690 sarebbero affiancati 6GB di ram e 128GB di memoria interna.

Si prevede l’utilizzo di un display da 6.49 pollici di diagonale (tecnologia OLED si presume) con frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Come fotocamera principale dovrebbe essere utilizzato un sensore da 64MP affiancato da un grandangolare da 8MP, e altri due sensori da 2MP (Macro e profondità).

Non ci sono ancora dettagli ufficiali ma pare che il dispositivo non supporterà la ricarica a 30W ma si dovrà accontentare di quella a 18W via cavo.

Considerato l’hardware utilizzato, sopratutto il chipset 5G “economico” di Qualcomm, si prevede che questo OnePLus Nord N10 costerà intorno ai 400 dollari americani.

Fonte: Instagram